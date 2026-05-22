Dr. Orçun Göktürk: ‘Rusya ve Çin dünyada zorbalığa karşı birlikte durmada kararlı’

“Şu an çok olağanüstü bir dönemde oluyor bu görüşme. Ocak ayı başında haydutça Maduro’nun kaçırılması, İran’a yönelik savaş, Küba’ya yönelik ambargo… Bu ortak deklarasyonda tek taraflı zorlayıcı yaklaşımlar, hegemonya ve blok çatışmalarının ve yeni sömürgeci eğilimlerin yükseldiği bir dünya ifadeleri yer alıyor direkt. Hem Avrupa’nın hem de ABD’nin Moskova ve Pekin ile ilişkilerinde konunun muhataplarından biri de Türkiye’nin de içinde yer aldığı gelişen dünya; Asya ülkeleri, Latin Amerika, Afrika. Burada oraya da bir mesaj var. 20. Yüzyılda olduğu gibi ABD, İngiltere, Fransa oralarda at koşturamıyor çünkü yanında Moskova ve Pekin’i görüyorlar. Bugün Afrika’ya en fazla silah satışı Rusya’dan; en fazla alt yapı yatırımı, finansal akış Pekin’den geliyor. Bu ülkeler yanlarında Pekin ve Moskova’yı gördükçe zincirlerini kırıyorlar. Amerikan Emperyalizminden en fazla acı çekmiş ülkeler yanlarında Moskova ve Pekin’i görüyor. Şi Cinping ve Putin’in ‘Yeni sömürgeci eğilimler, dünyada hegemonyanın artış eğilimine karşı mücadele edeceğiz’ sözleri aslında Türkiye’ye de Vietnam’a da Küba’ya da Latin Amerika ülkelerine de dostluk mesajı. Çünkü bir açıdan şu da var; Trump bu ülkeler üzerinden de Rusya ve Çin’i kuşatmaya çalıştı.

Pekin ve Moskova Batı sistemine her anlamda alternatif inşa etmeye çalışıyor. Bu bir süreç. Ama şunu da görmek lazım: 2015 yılında Pekin ve Moskova arasındaki ticaretin yüzde 90’ından fazlası dolar üzerinden yapılıyordu; bugün neredeyse dolar yok. Yüzde 95’i Ruble ve Yuan ile yapılıyor.