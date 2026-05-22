https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/chpde-mutlak-butlan-karari-surec-nasil-gelisti-1105961109.html
CHP’de mutlak butlan kararı: Süreç nasıl gelişti?
CHP’de mutlak butlan kararı: Süreç nasıl gelişti?
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda CHP’de mutlak butlan kararı öncesinde yaşanan gelişmelere hatırlatma yaptı. Aslan, Lütfü Savaş ve Yılmaz... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T16:14+0300
2026-05-22T16:14+0300
2026-05-22T16:14+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
özgür özel
kemal kılıçdaroğlu
lütfü savaş
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı vermesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sürecin gelişimi hakkında hatırlatmalar yapan Aslan, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Batman delegesi Yılmaz Özkanat gibi isimlere işaret etti.“Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim iki büyük eserimden biridir” dediği Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı, mahkeme tarafından silindi” diyen Aslan, “Bu davanın fitilini ateşleyenler de CHP içindeki insanlar. Davanın arkasında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Batman delegesi Yılmaz Özkanat gibi parti içi muhalif isimler var. Savaş ve Özkanat, mahkeme dilekçelerinde “Kurultay ve İstanbul Kongresi’nde delege iradesi sakatlandı” dediler. Delegelere para dağıtıldığını belirtip seçime hile karıştığını iddia ettiler” hatırlatmasını yaptı.‘Ceza mahkemesinin yerine geçilerek kurultay iptal edildi’Dava sürecinin gelişimiyle ilglii de konuşan Aslan, şu ifadeleri kullandı:Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kararına göre CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimini yeniden göreve gelecek. CHP yönetimi kararı tanımadığını belirtirken Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin mutlak butlan tedbir kararına yönelik Genel Merkez tarafından yapılan itirazı reddetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, lütfü savaş, chp
radyo sputnik, radyo, radyo, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, lütfü savaş, chp
CHP’de mutlak butlan kararı: Süreç nasıl gelişti?
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda CHP’de mutlak butlan kararı öncesinde yaşanan gelişmelere hatırlatma yaptı. Aslan, Lütfü Savaş ve Yılmaz Özkanat gibi isimlere işaret etti.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı vermesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sürecin gelişimi hakkında hatırlatmalar yapan Aslan, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Batman delegesi Yılmaz Özkanat gibi isimlere işaret etti.
“Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim iki büyük eserimden biridir” dediği Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı, mahkeme tarafından silindi” diyen Aslan, “Bu davanın fitilini ateşleyenler de CHP içindeki insanlar. Davanın arkasında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Batman delegesi Yılmaz Özkanat gibi parti içi muhalif isimler var. Savaş ve Özkanat, mahkeme dilekçelerinde “Kurultay ve İstanbul Kongresi’nde delege iradesi sakatlandı” dediler. Delegelere para dağıtıldığını belirtip seçime hile karıştığını iddia ettiler” hatırlatmasını yaptı.
‘Ceza mahkemesinin yerine geçilerek kurultay iptal edildi’
Dava sürecinin gelişimiyle ilglii de konuşan Aslan, şu ifadeleri kullandı:
“İlk derece mahkemesi geçen yıl ekim ayında bu davayı reddetmişti. Üst mahkeme henüz ortada kesinleşmiş ceza davası ya da rüşvet mahkumiyeti yokken “Fiilen seçime hile karıştırılmıştır” kanaatini masaya koydu ve Özgür Özel yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırıp koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu’na iade etti. Hukuk devletinde iddialar araştırılır ancak ceza mahkemesinin yerine geçip kurultay iptal etmek siyaset mühendisliğinin devreye girdiğini hissettiğimiz yer oluyor”
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kararına göre CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimini yeniden göreve gelecek. CHP yönetimi kararı tanımadığını belirtirken Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin mutlak butlan tedbir kararına yönelik Genel Merkez tarafından yapılan itirazı reddetti.