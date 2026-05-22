CHP’de mutlak butlan kararı: Süreç nasıl gelişti?

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası'nda CHP'de mutlak butlan kararı öncesinde yaşanan gelişmelere hatırlatma yaptı. Aslan, Lütfü Savaş ve Yılmaz... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-22T16:14+0300

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı vermesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sürecin gelişimi hakkında hatırlatmalar yapan Aslan, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Batman delegesi Yılmaz Özkanat gibi isimlere işaret etti.“Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim iki büyük eserimden biridir” dediği Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı, mahkeme tarafından silindi” diyen Aslan, “Bu davanın fitilini ateşleyenler de CHP içindeki insanlar. Davanın arkasında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Batman delegesi Yılmaz Özkanat gibi parti içi muhalif isimler var. Savaş ve Özkanat, mahkeme dilekçelerinde “Kurultay ve İstanbul Kongresi’nde delege iradesi sakatlandı” dediler. Delegelere para dağıtıldığını belirtip seçime hile karıştığını iddia ettiler” hatırlatmasını yaptı.‘Ceza mahkemesinin yerine geçilerek kurultay iptal edildi’Dava sürecinin gelişimiyle ilglii de konuşan Aslan, şu ifadeleri kullandı:Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kararına göre CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimini yeniden göreve gelecek. CHP yönetimi kararı tanımadığını belirtirken Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin mutlak butlan tedbir kararına yönelik Genel Merkez tarafından yapılan itirazı reddetti.

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

