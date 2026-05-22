CHP’ davasında ‘mutlak butlan’ kararı: ‘Bu açıkça yargı eliyle darbe’
yeri ve zamanı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu ve eski YARSAV başkanı hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu oldu. Konuklar, CHP kurultay davasında mutlak butlan kararı verilmesini değerlendirdi.
İstinaf mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davasında "mutlak butlan" kararı verdi. Karar, Türkiye'de bir ilk olarak tarihe geçti. Kararı "siyasi darbe" olarak nitelendiren Özel yönetimi, sonuna kadar direnme, partiyi terk etmeme ve muhalefetle birlikte toplumsal tepkiyi büyütme kararı aldı.
Son durumu değerlendiren gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, “Türkiye’ye bayram zehir edildi ve demokrasi tarihine kara leke sürüldü” yorumunda bulundu.
Yazıcıoğlu, şöyle aktardı:
“Bu sürecin en başından beri şikayetle başladı. Aslında bu işin başında kurultay süreciyle ilgili şikayetçi olan bugünkü değişimci yönetim. Ancak Bursa’daki şikayet dosyası Ankara’ya takipsizlik kararıyla sevk edildikten sonra ne olduysa dosya mevcut CHP yönetimi aleyhinde evrim geçirdi. İddianameyle İstanbul’daki İBB davası arasında ilişki kurulmaya çalışıldı. Bu dosya yerel mahkeme aşamasındayken CHP iki kez olağan kurultay yaptı ve ardından 39. Olağan Kurultay yapıldı. Geldiğimiz noktada yerel mahkeme usul yönünden görüşülecek bir şey olmadığına karar verip dosyayı reddetti. Ancak daha sonra dosyaya ‘Duymuştum’ diyerek şikayetçi olan Lütfü Savaş gibi isimlerin dosyayı temyize taşımasıyla dosya istinaf aşamasına geldi. Buradan dün uzunca süredir çıkacak denen mutlak butlan kararı çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp açıkça kamuoyuna ‘AK Parti baskısı altında verilen bir yargı kararında görev almam’ demeli. Kendisi 2017’de adalet yürüyüşünü gerçekleştirmiş bir kişi, bu anlamda çok büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Ne değişti de ortadaki uygulamaları adaletli buluyor sorusu soruluyor. Özgür Özel ve mevcut CHP yöneticileri genel merkezi terk etmeyecek. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi de terk edilmeyecek, böyle bir karar alındı. Bu karar gerçekten hayatın ve siyasetin olağan akışına aykırı bir karar. Bu karar zaman makinesi kararı. Bugünden sonra CHP Genel Merkezi’nde TOMA’ları görüyoruz. Sevk edilmiş sayısız çevik kuvvet ekibi görüyoruz, Ankara Emniyeti’nin bayram izinlerini değiştirdiğini görüyoruz. Türkiye’ye bayram günü zehir edildi. Türkiye demokrasisine ve tarihine kara leke sürüldü”
‘Mahkeme bu davayı hukuk ortamında yürütmüyor’
Eski YARSAV Başkanı ve hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu ise kararı şöyle yorumladı:
“Mahkeme bu davayı hukuk ortamında yürütmüyor. Başka açıklaması yok. Daha önce yaşanmamış bir örnekle karşı karşıya kaldık. Karar Yargıtay’a gittiği için Yargıtay bu dosyayı elinde tutacak da tutacak. Bu açıkça yargı eliyle bir darbe.”