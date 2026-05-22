Ali Çağatay: Bilgi Üniversitesi’nin kapatılması çok yönlü hukuksuz bir karardır

Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'teki Seyir Hali programında Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasını değerlendirdi... 22.05.2026, Sputnik Türkiye

Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapatılmasını değerlendirdi. Çağatay, Bilgi Üniversitesi’nin Türkiye’nin en önemli özel üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, üniversitenin akademik yıl sona ermeden kapatılmasının dikkat çekici olduğunu söyledi. Kararın hukuki açıdan tartışmalı olduğunu ifade eden Çağatay, süreçte YÖK’ün devre dışı bırakıldığını savundu.‘Kanunla kurulan üniversite ancak kanunla kapatılır’Çağatay, Cumhurbaşkanı’nın tek başına üniversite kapatma yetkisi olmadığını belirterek şunları söyledi:‘Şehir Üniversitesi akademik yıl sonunda kapatılmıştı’Daha önce kapatılan üniversiteleri hatırlatan Çağatay, Bilgi Üniversitesi’nde farklı bir süreç işletildiğini söyledi:‘22 bin öğrenci Mimar Sinan Üniversitesi’ne devredilecek’Çağatay, üniversite öğrencilerinin diplomalarıyla ilgili sorun yaşanmayacağını belirterek şöyle konuştu:‘Dolapdere ve Santral kampüslerinin rant değeri çok yüksek’Çağatay, kararın arkasında rant tartışmalarının da bulunduğunu öne sürdü:‘Santral Kampüsü İstanbul’un en değerli alanlarından biri’Bilgi Üniversitesi’nin Santral Kampüsü’ne de dikkat çeken Çağatay şunları söyledi:‘Üniversitenin tüm mal varlığına el koyma imkanı doğdu’Çağatay, kararın ardından üniversitenin mal varlığıyla ilgili yeni bir süreç oluştuğunu belirtti:‘Bu karar hukuksuzdur’Çağatay, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

