Ali Çağatay: Bilgi Üniversitesi’nin kapatılması çok yönlü hukuksuz bir karardır
İran'da neler oluyor?
Abone ol
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kapatılmasını değerlendirdi. Çağatay, üniversitenin ancak kanunla kapatılabileceğini belirterek, alınan kararın hukuka uygun olmadığını söyledi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapatılmasını değerlendirdi. Çağatay, Bilgi Üniversitesi’nin Türkiye’nin en önemli özel üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, üniversitenin akademik yıl sona ermeden kapatılmasının dikkat çekici olduğunu söyledi. Kararın hukuki açıdan tartışmalı olduğunu ifade eden Çağatay, süreçte YÖK’ün devre dışı bırakıldığını savundu.
‘Kanunla kurulan üniversite ancak kanunla kapatılır’
Çağatay, Cumhurbaşkanı’nın tek başına üniversite kapatma yetkisi olmadığını belirterek şunları söyledi:
“Sayın Cumhurbaşkanı sabaha karşı Resmi Gazete’de bir karar yayımladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanı’nın aldığı karar uyarınca kapatıldı. Cumhurbaşkanı’na kapatma yetkisi de facto bir durumdur. Çünkü kanunla kurulan bir üniversite ancak ve ancak kanunla kapatılır. Bu husus aşılmıştır. Diyelim ki kanunla kapatma için zamanınız yok, bu durumda YÖK’e talimat verirsiniz. YÖK kapatır, kapatma kararını YÖK verir. Şimdi YÖK var ama devrede değil. Üniversite kanunla kapatılmıyor; Sayın Cumhurbaşkanı’nın kişisel kararıyla kapatılıyor.”
‘Şehir Üniversitesi akademik yıl sonunda kapatılmıştı’
Daha önce kapatılan üniversiteleri hatırlatan Çağatay, Bilgi Üniversitesi’nde farklı bir süreç işletildiğini söyledi:
“Daha önce de kapatılan üniversiteler oldu. Hatırlarsanız FETÖ iddiaları nedeniyle Şehir Üniversitesi kapatılmıştı. Şehir Üniversitesi kapatılırken akademik yılın bitmesi beklendi ve 30 Haziran’da kapatıldı. Bilgi Üniversitesi ise akademik yıl bitmeden, Mayıs ayının ortasında kapatıldı. Böyle çok acil şekilde alınmış bir karar görüntüsü var.”
‘22 bin öğrenci Mimar Sinan Üniversitesi’ne devredilecek’
Çağatay, üniversite öğrencilerinin diplomalarıyla ilgili sorun yaşanmayacağını belirterek şöyle konuştu:
“Üniversite kapatıldı ama bu üniversitenin diplomasına sahip olanların diplomalarıyla ilgili bir sorun olmayacak. Üniversitenin hükmü şahsiyeti Mimar Sinan Üniversitesi’ne devredildi. Mimar Sinan Üniversitesi garantör üniversite olacak. Bilgi Üniversitesi’nin yaklaşık 22 bin öğrencisi otomatik olarak Mimar Sinan Üniversitesi öğrencisi haline gelecek. Ancak Mimar Sinan Üniversitesi’nde bulunmayan bazı bölümler var. Bu bölümlerin yeniden ihdas edilmesi gerekiyor. İşte orada YÖK devreye girecek.”
‘Dolapdere ve Santral kampüslerinin rant değeri çok yüksek’
Çağatay, kararın arkasında rant tartışmalarının da bulunduğunu öne sürdü:
“Bilgi Üniversitesi’nin son sahibi olan şirketlere el konuldu. Bu süreçten sonra üniversitenin kapatılmasının gerekli olduğu sonucuna varıldı. Ama ben devletimizin bu kadar ulvi amaçlarla hareket ettiğini düşünmüyorum. Bilgi Üniversitesi’nin çok değerli kampüsleri var. Bir tanesi Dolapdere’de. Dolapdere artık yeni bir cazibe merkezi oldu. 5 yıldızlı oteller, rezidanslar yapılıyor. O bölgede Bilgi Üniversitesi’nin kampüsü var. İşte birilerinin gözü o kampüste.”
‘Santral Kampüsü İstanbul’un en değerli alanlarından biri’
Bilgi Üniversitesi’nin Santral Kampüsü’ne de dikkat çeken Çağatay şunları söyledi:
“Bilgi Üniversitesi’nin bir de Santral Kampüsü var. Türkiye’nin ilk termik santrallerinden biri yeniden düzenlendi ve bambaşka bir yere dönüştürüldü. Ben kampüsü gezdiğimde adeta Oxford Üniversitesi kampüsü havası aldım. Haliç kıyısında, İstanbul’un en değerli bölgelerinden birinde bulunuyor. Buranın arsası da çok değerli. İşin içinde biraz rant paylaşımı olduğunu düşünüyorum.”
‘Üniversitenin tüm mal varlığına el koyma imkanı doğdu’
Çağatay, kararın ardından üniversitenin mal varlığıyla ilgili yeni bir süreç oluştuğunu belirtti:
“Öğretim üyeleri ve öğrencilerin geçmişe dönük haklarında bir sorun olmayacaktır. Diplomaları geçerli olacak. Ancak üniversitenin kapatılmasıyla birlikte üniversitenin elinde avucunda ne varsa hepsine el koyma imkanı ortaya çıkmış durumda.”
‘Bu karar hukuksuzdur’
Çağatay, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
“Hukuksuz bir karardır. Hukuksuz ve adalete uygun olmayan bir karardır. Çok yönlü olarak hukuksuzdur. Sayın Cumhurbaşkanı’nın tek başına veremeyeceği bir karardır. YÖK diye bir kuruluşumuz var, onun devreye girmesi gerekir. Kanunla kurulan bir üniversite ancak kanunla ortadan kaldırılabilir. Bunların hiçbirine uyulmadan karar alındı. George Orwell’in çok hoş bir sözü vardır; ‘Ülkede hiçbir şey yasa dışı değildi çünkü ülkede yasa yoktu’ der. Ülkede yasanın olmaması doğal olarak bunlara katlanmamızı gerektiriyor.”