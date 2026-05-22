İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı
Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak 'irtikap' suçundan gözaltına alındı. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
14:33 22.05.2026
Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak 'irtikap' suçundan gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'irtikap' soruşturması kapsamından CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı. Albayrak'ın evinde ve belediye iştirakinde arama yapıldı.

2.5 milyon istedi talep etti iddiası

Müşteki E.Ö, 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için kendisine babası H.Ö. aracılığıyla ulaşarak 2,5 milyon lira talep eden Albayrak'ın bunun karşılığında çek almayı kabul ettiğini, sonrasında inşaatına kısmi iskan aldığını beyan ederek Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

İrtikap suçundan soruşturma başlatıldı

Ayrıca H.P'nin de aynı gerekçelerle inşaatının durdurulduğu ve çalışanı F.Ç. aracılığıyla Albayrak'ın kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini ancak parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmediğine yönelik şikayeti ile benzer nitelikteki şikayetler üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" suçundan soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da gözaltına alındı

Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verildi, evinde ve belediye iştirakinde arama yapıldı. Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.
