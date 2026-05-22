https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/akcakoca-belediye-baskani-fikret-albayrak-gozaltina-alindi-1105957590.html
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak 'irtikap' suçundan gözaltına alındı. 22.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-22T14:33+0300
2026-05-22T14:33+0300
2026-05-22T14:33+0300
türki̇ye
düzce
akçakoca
belediye başkanı
akçakoca belediye başkanı fikret albayrak
chp
irtikap
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105957437_0:89:2047:1240_1920x0_80_0_0_139ca7ed294dc983c55b49a231276ec2.jpg
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'irtikap' soruşturması kapsamından CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı. Albayrak'ın evinde ve belediye iştirakinde arama yapıldı.2.5 milyon istedi talep etti iddiasıMüşteki E.Ö, 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için kendisine babası H.Ö. aracılığıyla ulaşarak 2,5 milyon lira talep eden Albayrak'ın bunun karşılığında çek almayı kabul ettiğini, sonrasında inşaatına kısmi iskan aldığını beyan ederek Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.İrtikap suçundan soruşturma başlatıldıAyrıca H.P'nin de aynı gerekçelerle inşaatının durdurulduğu ve çalışanı F.Ç. aracılığıyla Albayrak'ın kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini ancak parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmediğine yönelik şikayeti ile benzer nitelikteki şikayetler üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" suçundan soruşturma başlatıldı.Afyonkarahisar'da gözaltına alındıBelediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verildi, evinde ve belediye iştirakinde arama yapıldı. Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/chpnin-kurultay-davalarinda-yeni-gelisme-ozkan-yalimin-etkin-pismanlik-ifadeleri-dava-dosyalarina-1105889404.html
türki̇ye
düzce
akçakoca
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105957437_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_4c6d245d33c85abe235f00cdc74d7277.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
düzce, akçakoca, belediye başkanı, akçakoca belediye başkanı fikret albayrak, chp, irtikap
düzce, akçakoca, belediye başkanı, akçakoca belediye başkanı fikret albayrak, chp, irtikap
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı
Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak 'irtikap' suçundan gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'irtikap' soruşturması kapsamından CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı. Albayrak'ın evinde ve belediye iştirakinde arama yapıldı.
2.5 milyon istedi talep etti iddiası
Müşteki E.Ö, 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için kendisine babası H.Ö. aracılığıyla ulaşarak 2,5 milyon lira talep eden Albayrak'ın bunun karşılığında çek almayı kabul ettiğini, sonrasında inşaatına kısmi iskan aldığını beyan ederek Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
İrtikap suçundan soruşturma başlatıldı
Ayrıca H.P'nin de aynı gerekçelerle inşaatının durdurulduğu ve çalışanı F.Ç. aracılığıyla Albayrak'ın kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini ancak parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmediğine yönelik şikayeti ile benzer nitelikteki şikayetler üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" suçundan soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar'da gözaltına alındı
Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verildi, evinde ve belediye iştirakinde arama yapıldı. Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.