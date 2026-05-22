Abdulkadir Selvi: 'Kılıçdaroğlu CHP'nin başına dönüyor. CHP tarihinde yeni bir sayfa açıldı'

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası gazeteci Abdulkadir Selvi, kararı köşesinde değerlendirdi. Selvi "CHP tarihinde yeni bir sayfa açıldı" açıklaması... 22.05.2026, Sputnik Türkiye
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da 'mutlak butlan’ kararı verdi.Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde mutlak butlanı değerlendirdi:
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2026
CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası gazeteci Abdulkadir Selvi, kararı köşesinde değerlendirdi. Selvi "CHP tarihinde yeni bir sayfa açıldı" açıklaması yaptı.
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da 'mutlak butlan’ kararı verdi.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde mutlak butlanı değerlendirdi:
"Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına dönüyor. CHP tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Türk siyaseti açısından da yeni bir dönem. CHP zaten karışıktı. Mutlak butlanla birlikte daha da karışacak. Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’e gidip partinin başına oturacak mı? Özgür Özel ve ekibi ne yapacak? CHP’de kalıp mücadele mi edecekler, yoksa ayrılıp yeni bir parti mi kuracaklar? CHP bölünecek mi? Türk siyaseti açısından çok kritik bir sürece girdik."
"Kemal Kılıçdaroğlu’nun ”CHP arınsın” çıkışı partideki bölünmeyi ortaya çıkardı. CHP’de; 1- Ekrem İmamoğlu’cular, 2- Özgür Özel’ciler, 3-Kemal Kılıçdaroğlu’cular, 4- Abiler"
