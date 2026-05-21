Yoğun bakıma kaldırılmıştı: Haluk Levent’in sağlık durumuyla ilgili AHBAP’tan açıklama

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Levent’e mide kanaması teşhisi konulurken, sanatçının yoğun... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T13:33+0300

“Elfida”, “Yollarda Bulurum Seni” ve “Aşkın Mapushane” gibi şarkılarla tanınan sanatçı Haluk Levent, Eskişehir’de düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı.Konserin ardından AFAD ile gerçekleştireceği toplantı için yola çıkan Levent’in rahatsızlandığı öğrenildi.Fenalaşan sanatçı, ilk müdahalenin ardından Ankara’daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.Mide kanaması teşhisi konuldu57 yaşındaki sanatçının hastanede yapılan kontrollerinde mide kanaması geçirdiği belirlendi.Doktorların ilk müdahalesinin ardından Haluk Levent’in yoğun bakıma alındığı ve tedavisinin burada sürdüğü bildirildi.Sanatçının sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.AHBAP Derneği’nden resmi açıklama geldiHaluk Levent’in genel başkanlığını yaptığı AHBAP Derneği, sosyal medyada yer alan iddiaların ardından sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Dernek tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:“Genel başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an için resmî kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını rica eder, genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

