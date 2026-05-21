Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/starmerin-kuzey-kore-gafi-viral-oldu-avam-kamarasi-kahkahaya-boguldu-1105923515.html
Starmer’ın Kuzey Kore ‘gafı’ viral oldu, Avam Kamarası kahkahaya boğuldu
Starmer’ın Kuzey Kore ‘gafı’ viral oldu, Avam Kamarası kahkahaya boğuldu
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 20 Mayıs çarşamba günü Avam Kamarası’nda Başbakanlar Soru Saati sırasında Güney Kore yerine yanlışlıkla Kuzey Kore ile... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T14:11+0300
2026-05-21T14:11+0300
dünya
keir starmer
avam kamarası
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105923137_26:0:383:201_1920x0_80_0_0_7202a32463fa006d52e58a913d43d431.png
Starmer, hatasını fark ettikten kısa süre şunları söyledi:Starmer, konuşmasında uluslararası alandaki siciline savunma yaparken son iki yılda yaptığı ticaret anlaşmalarından bahsediyordu. Şu ifadeleri kullandı:‘Ebola önemli ama savunma harcamalarını artırmak zorundayız’Starmer, Ebola’yı “çok önemli bir mesele” olarak nitelendirdi ve şöyle yanıt verdi:Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda’daki Ebola salgınının ulusal ve bölgesel düzeyde riskinin “yüksek”, küresel düzeyde ise “düşük” olduğunu değerlendirdiklerini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/ebola-salgininda-yeni-gelisme-dsoden-yuksek-risk-aciklamasi-hizli-yayilma-endisesi-1105893364.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105923137_71:0:339:201_1920x0_80_0_0_dff4d81b2d6a9562f733e1d507cb358d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
keir starmer, avam kamarası, haberler
keir starmer, avam kamarası, haberler

Starmer’ın Kuzey Kore ‘gafı’ viral oldu, Avam Kamarası kahkahaya boğuldu

14:11 21.05.2026
Keir Starmer
Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2026
Abone ol
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 20 Mayıs çarşamba günü Avam Kamarası’nda Başbakanlar Soru Saati sırasında Güney Kore yerine yanlışlıkla Kuzey Kore ile ticaret anlaşması yaptıklarını söyleyince Avam Kamarası'nda kahkaha koptu.
Starmer, hatasını fark ettikten kısa süre şunları söyledi:

Az önce elime bir not verildi. Yanlışlıkla Güney Kore ile değil, Kuzey Kore ile ticaret anlaşması yaptığımızı söylemişim. Bu gerçekten manşet olurdu. Privileges Committee’ye sevk edilmeden önce kaydı düzeltebilir miyim? Dil sürçmesiydi.

Starmer, konuşmasında uluslararası alandaki siciline savunma yaparken son iki yılda yaptığı ticaret anlaşmalarından bahsediyordu. Şu ifadeleri kullandı:
“Son iki yılda ekonomimizin en önemli sektörleri için hayati önem taşıyan ciddi ticaret anlaşmaları müzakere ettim. Bunlar AB ile anlaşmaların yanı sıra Hindistan, Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan anlaşmalardır.”

‘Ebola önemli ama savunma harcamalarını artırmak zorundayız’

Starmer, Ebola’yı “çok önemli bir mesele” olarak nitelendirdi ve şöyle yanıt verdi:
“Bu konuda diğer ülkelerle birlikte hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Savunma harcamalarını artırmak zorunda olduğumuz için yardım bütçesinde bir karar aldık. Ancak uluslararası yardım taahhüdümüze bağlıyız ve aldığımız bazı tedbirlerle bunu dengeledik.”
Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda’daki Ebola salgınının ulusal ve bölgesel düzeyde riskinin “yüksek”, küresel düzeyde ise “düşük” olduğunu değerlendirdiklerini açıklamıştı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde M23 grubuna bağlı savaşçılar ve bölge yetkilileri Ebola testlerine katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2026
DÜNYA
Ebola salgınında yeni gelişme: DSÖ’den ‘yüksek risk’ açıklaması, ‘hızlı’ yayılma endişesi
Dün, 15:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала