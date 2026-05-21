Starmer’ın Kuzey Kore ‘gafı’ viral oldu, Avam Kamarası kahkahaya boğuldu
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 20 Mayıs çarşamba günü Avam Kamarası'nda Başbakanlar Soru Saati sırasında Güney Kore yerine yanlışlıkla Kuzey Kore ile... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T14:11+0300
Starmer, hatasını fark ettikten kısa süre şunları söyledi:
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 20 Mayıs çarşamba günü Avam Kamarası’nda Başbakanlar Soru Saati sırasında Güney Kore yerine yanlışlıkla Kuzey Kore ile ticaret anlaşması yaptıklarını söyleyince Avam Kamarası'nda kahkaha koptu.
Starmer, hatasını fark ettikten kısa süre şunları söyledi:
Az önce elime bir not verildi. Yanlışlıkla Güney Kore ile değil, Kuzey Kore ile ticaret anlaşması yaptığımızı söylemişim. Bu gerçekten manşet olurdu. Privileges Committee’ye sevk edilmeden önce kaydı düzeltebilir miyim? Dil sürçmesiydi.
Starmer, konuşmasında uluslararası alandaki siciline savunma yaparken son iki yılda yaptığı ticaret anlaşmalarından bahsediyordu. Şu ifadeleri kullandı:
“Son iki yılda ekonomimizin en önemli sektörleri için hayati önem taşıyan ciddi ticaret anlaşmaları müzakere ettim. Bunlar AB ile anlaşmaların yanı sıra Hindistan, Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan anlaşmalardır.”
‘Ebola önemli ama savunma harcamalarını artırmak zorundayız’
Starmer, Ebola’yı “çok önemli bir mesele” olarak nitelendirdi ve şöyle yanıt verdi:
“Bu konuda diğer ülkelerle birlikte hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Savunma harcamalarını artırmak zorunda olduğumuz için yardım bütçesinde bir karar aldık. Ancak uluslararası yardım taahhüdümüze bağlıyız ve aldığımız bazı tedbirlerle bunu dengeledik.”
Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda’daki Ebola salgınının ulusal ve bölgesel düzeyde riskinin “yüksek”, küresel düzeyde ise “düşük” olduğunu değerlendirdiklerini açıklamıştı.