Rusya Savunma Bakanlığı: Nükleer kuvvetlerin denetiminin ikinci aşamasında kıtalararası füze fırlatıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Belarus'un ortak yürüttüğü nükleer kuvvetler denetiminin ikinci aşamasında kıtalararası balistik füzeler ve diğer stratejik... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ve Belarus ordularının nükleer kuvvetlerin kontrolüne yönelik tatbikatlarının ikinci aşamasında kıtalararası balistik füzeler ile hipersonik ve havadan fırlatılan seyir füzelerinin deneme atışlarının gerçekleştirildiği belirtildi. Tatbikat’ın Devlet Başkanları Vladimir Putin ve Aleksandr Lukaşenko’nun uzaktan katılımıyla yürütüldüğü kaydedildi.Açıklamaya göre, Rus Donanması’na bağlı gemi mürettebatları “Tsirkon” ve “Sineva” füzelerinin fırlatmalarını yaptı. Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü’nden Kamçatka’daki poligona “Yars” kıtalararası balistik füzesi gönderildi.Belarus ordusu da Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar sahasından “İskender-M” füzesi fırlattı. Savunma Bakanlığı, tatbikatın ikinci aşamasına ilişkin tüm görevlerin “tam kapsamıyla” yerine getirildiğini vurguladı.Hafta başında başlayan ve nükleer silahların muhtemel savaş koşullarında kullanımına ve bunların birliklerce desteklenmesine yönelik bu eğitim faaliyetlerine, Rus Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey Filosu, Pasifik Filosu, Uzak Menzilli Havacılık Komutanlığı ile Leningrad ve Merkez Askeri Bölgelerinden bazı birlikler katılıyor.Tatbikatın Birlik Devleti (Rusya-Belarus) çerçevesinde planlı bir faaliyet olduğu, başka ülkelere karşı yöneltilmediği belirtildi. Ana hedefin, birliklerin muharebe görevlerini yerine getirme kapasitesini test etmek ve personelin eğitim düzeyini yükseltmek olduğu kaydedildi.

