https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/rusya-savunma-bakanligi-nukleer-kuvvetlerin-denetiminin-ikinci-asamasinda-kitalararasi-fuze-1105930992.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Nükleer kuvvetlerin denetiminin ikinci aşamasında kıtalararası füze fırlatıldı
Rusya Savunma Bakanlığı: Nükleer kuvvetlerin denetiminin ikinci aşamasında kıtalararası füze fırlatıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Belarus’un ortak yürüttüğü nükleer kuvvetler denetiminin ikinci aşamasında kıtalararası balistik füzeler ve diğer stratejik... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T17:32+0300
2026-05-21T17:32+0300
2026-05-21T17:32+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
tatbikat
rusya
belarus
rusya-belarus birlik devleti
stratejik nükleer kuvvetleri
rus stratejik füze kuvvetleri
arhangelsk
i̇skender-m
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103649556_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbc5965cb025bd5cd4830adbcc04b521.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ve Belarus ordularının nükleer kuvvetlerin kontrolüne yönelik tatbikatlarının ikinci aşamasında kıtalararası balistik füzeler ile hipersonik ve havadan fırlatılan seyir füzelerinin deneme atışlarının gerçekleştirildiği belirtildi. Tatbikat’ın Devlet Başkanları Vladimir Putin ve Aleksandr Lukaşenko’nun uzaktan katılımıyla yürütüldüğü kaydedildi.Açıklamaya göre, Rus Donanması’na bağlı gemi mürettebatları “Tsirkon” ve “Sineva” füzelerinin fırlatmalarını yaptı. Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü’nden Kamçatka’daki poligona “Yars” kıtalararası balistik füzesi gönderildi.Belarus ordusu da Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar sahasından “İskender-M” füzesi fırlattı. Savunma Bakanlığı, tatbikatın ikinci aşamasına ilişkin tüm görevlerin “tam kapsamıyla” yerine getirildiğini vurguladı.Hafta başında başlayan ve nükleer silahların muhtemel savaş koşullarında kullanımına ve bunların birliklerce desteklenmesine yönelik bu eğitim faaliyetlerine, Rus Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey Filosu, Pasifik Filosu, Uzak Menzilli Havacılık Komutanlığı ile Leningrad ve Merkez Askeri Bölgelerinden bazı birlikler katılıyor.Tatbikatın Birlik Devleti (Rusya-Belarus) çerçevesinde planlı bir faaliyet olduğu, başka ülkelere karşı yöneltilmediği belirtildi. Ana hedefin, birliklerin muharebe görevlerini yerine getirme kapasitesini test etmek ve personelin eğitim düzeyini yükseltmek olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/lukasenko-ve-putin-video-konferans-yoluyla-nukleer-kuvvetlerin-ortak-tatbikatini-gerceklestirdi-1105928569.html
rusya
belarus
arhangelsk
kapustin yar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103649556_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_11e3de045c1fe175f8185e28dd68805d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, tatbikat, rusya, belarus, rusya-belarus birlik devleti, stratejik nükleer kuvvetleri, rus stratejik füze kuvvetleri, arhangelsk, i̇skender-m, kapustin yar
rusya savunma bakanlığı, tatbikat, rusya, belarus, rusya-belarus birlik devleti, stratejik nükleer kuvvetleri, rus stratejik füze kuvvetleri, arhangelsk, i̇skender-m, kapustin yar
Rusya Savunma Bakanlığı: Nükleer kuvvetlerin denetiminin ikinci aşamasında kıtalararası füze fırlatıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Belarus’un ortak yürüttüğü nükleer kuvvetler denetiminin ikinci aşamasında kıtalararası balistik füzeler ve diğer stratejik silah sistemleriyle test atışları yapıldığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ve Belarus ordularının nükleer kuvvetlerin kontrolüne yönelik tatbikatlarının ikinci aşamasında kıtalararası balistik füzeler ile hipersonik ve havadan fırlatılan seyir füzelerinin deneme atışlarının gerçekleştirildiği belirtildi. Tatbikat’ın Devlet Başkanları Vladimir Putin ve Aleksandr Lukaşenko’nun uzaktan katılımıyla yürütüldüğü kaydedildi.
Nükleer kuvvetler tatbikatlarının ikinci aşaması kapsamında, kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla, kıtalararası balistik füzeler, hipersonik füzeler ve havadan fırlatılan seyir füzelerinin fiili atışları gerçekleştirildi.
Açıklamaya göre, Rus Donanması’na bağlı gemi mürettebatları “Tsirkon” ve “Sineva” füzelerinin fırlatmalarını yaptı. Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü’nden Kamçatka’daki poligona “Yars” kıtalararası balistik füzesi gönderildi.
Belarus ordusu da Astrahan bölgesindeki Kapustin Yar sahasından “İskender-M” füzesi fırlattı. Savunma Bakanlığı, tatbikatın ikinci aşamasına ilişkin tüm görevlerin “tam kapsamıyla” yerine getirildiğini vurguladı.
Hafta başında başlayan ve nükleer silahların muhtemel savaş koşullarında kullanımına ve bunların birliklerce desteklenmesine yönelik bu eğitim faaliyetlerine, Rus Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey Filosu, Pasifik Filosu, Uzak Menzilli Havacılık Komutanlığı ile Leningrad ve Merkez Askeri Bölgelerinden bazı birlikler katılıyor.
Tatbikatın Birlik Devleti (Rusya-Belarus) çerçevesinde planlı bir faaliyet olduğu, başka ülkelere karşı yöneltilmediği belirtildi. Ana hedefin, birliklerin muharebe görevlerini yerine getirme kapasitesini test etmek ve personelin eğitim düzeyini yükseltmek olduğu kaydedildi.