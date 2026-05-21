Kılıçdaroğlu’nun ‘arınma’ çıkışı: ‘Önce 6’lı masanın hesabını seçmenine vermeli’
yeri ve zamanı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklama oldu. Gazeteci Güçlü Özgan ise açıklamayı “CHP’de kılıçların çekildiği” bir sürecin işareti olarak değerlendirdi.
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu açıklama paylaştı. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez" ifadelerini kullandı.
Yeri ve Zamanı programında Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, açıklamanın zamanının manidar olduğunu vurguladı.
Yaşananları siyaset sosyolojisindeki bozulmayla ilişkilendiren Özgan, konuya dair şöyle konuştu:
“CHP’de tam anlamıyla kılıçlar çekildi. Mesele sadece bir parti meselesi değil. İzaha muhtaç gelişmeler yaşanıyor. Kılıçdaroğlu bir video paylaştı. ‘CHP bize emanettir, gerektiğinde arınmasını da bilir ama yolundan dönmez’ ifadelerini kullandı. Pek çok milletvekili tepki gösterdi, destek verenler de oldu. 22 milletvekili Kılıçdaroğlu’nun ifadelerini destekledi. 22 önemli bir rakam çünkü Meclis’te grup kurmak 20 vekille mümkün oluyor. Davalar devam ederken partinin uzun süre genel başkanlığını sürdürmüş bir kişi haram ve kirlenmişlik sonucuna nasıl varabiliyor? Peki spekülasyon yapılabilir mi, o kadar mümkün ki… Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerindeki gibi bir propaganda yöntemini tercih etti ve yine bir videoyla seslendi. En azından Kılıçdaroğlu açısından şunu söyleyebiliriz, zamanlama manidar. Ben bütün bu yaşananları siyaset sosyolojisindeki bozulmayla ilişkilendiriyorum. Bu tablo bilimin, siyaset sosyolojisinin açıklaması gereken bir durum. Kirlenmişlik ve arınmadan bahsediliyor ama bugün o davaların konusu olmuş kişiler Kılıçdaroğlu tarafından belirlenmiş isimlerdi. Hiçbir şey olmamış gibi helalleşip elimizi yıkayıp kenara çekilemeyiz. CHP’nin seçmenine bir borcu yok mu, mesela 6’lı masayı bir anlatması gerekiyor. Meral Akşener krizi nasıl çıktı, İmamoğlu bu krizi çözdü deniyordu ama şimdi İmamoğlu neden kötü oldu? Bu çelişkileri de sormak hakkımız. Mesela neden bir kez olsun Silivri’ye gidip aday gösterdiği belediye başkanlarının yargılanma sürecine dair bir desteği olmadı? Kullandığı dil de sağcı bir dil olarak ifade edilebilir. Solun klasik eşitlik özgürlük dayanışma gibi kavramlarını ağzına hiç almamış olması da dikkat çekici”