Kılıçdaroğlu’nun ‘arınma’ çıkışı: ‘Önce 6’lı masanın hesabını seçmenine vermeli’

“CHP’de tam anlamıyla kılıçlar çekildi. Mesele sadece bir parti meselesi değil. İzaha muhtaç gelişmeler yaşanıyor. Kılıçdaroğlu bir video paylaştı. ‘CHP bize emanettir, gerektiğinde arınmasını da bilir ama yolundan dönmez’ ifadelerini kullandı. Pek çok milletvekili tepki gösterdi, destek verenler de oldu. 22 milletvekili Kılıçdaroğlu’nun ifadelerini destekledi. 22 önemli bir rakam çünkü Meclis’te grup kurmak 20 vekille mümkün oluyor. Davalar devam ederken partinin uzun süre genel başkanlığını sürdürmüş bir kişi haram ve kirlenmişlik sonucuna nasıl varabiliyor? Peki spekülasyon yapılabilir mi, o kadar mümkün ki… Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerindeki gibi bir propaganda yöntemini tercih etti ve yine bir videoyla seslendi. En azından Kılıçdaroğlu açısından şunu söyleyebiliriz, zamanlama manidar. Ben bütün bu yaşananları siyaset sosyolojisindeki bozulmayla ilişkilendiriyorum. Bu tablo bilimin, siyaset sosyolojisinin açıklaması gereken bir durum. Kirlenmişlik ve arınmadan bahsediliyor ama bugün o davaların konusu olmuş kişiler Kılıçdaroğlu tarafından belirlenmiş isimlerdi. Hiçbir şey olmamış gibi helalleşip elimizi yıkayıp kenara çekilemeyiz. CHP’nin seçmenine bir borcu yok mu, mesela 6’lı masayı bir anlatması gerekiyor. Meral Akşener krizi nasıl çıktı, İmamoğlu bu krizi çözdü deniyordu ama şimdi İmamoğlu neden kötü oldu? Bu çelişkileri de sormak hakkımız. Mesela neden bir kez olsun Silivri’ye gidip aday gösterdiği belediye başkanlarının yargılanma sürecine dair bir desteği olmadı? Kullandığı dil de sağcı bir dil olarak ifade edilebilir. Solun klasik eşitlik özgürlük dayanışma gibi kavramlarını ağzına hiç almamış olması da dikkat çekici”