https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/kallasin-cin-hakkindaki-sert-yorumu-avrupa-komisyonunda-memnuniyetsizlige-yol-acti-1105920250.html

Kallas'ın Çin hakkındaki sert yorumu, Avrupa Komisyonu’nda memnuniyetsizliğe yol açtı

Kallas'ın Çin hakkındaki sert yorumu, Avrupa Komisyonu’nda memnuniyetsizliğe yol açtı

Sputnik Türkiye

Batı basınında yer alan bir habere göre, Avrupa Komisyonu yetkilileri, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı Çin ile ticari ilişkileri kansere benzetmesi nedeniyle... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T13:10+0300

2026-05-21T13:10+0300

2026-05-21T13:10+0300

dünya

haberler

kaja kallas

avrupa komisyonu

ab

avrupa birliği

çin

brüksel

pekin

politico

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096406304_0:13:1178:676_1920x0_80_0_0_d8de05b196f9640802c3edbdf609835b.png

Politico'nun kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın birliğin Çin ile olan ticari ilişkilerini kansere benzetmesi, Avrupa Komisyonu (AK) ve bazı AB üye devletleri arasında memnuniyetsizliğe yol açtı.Avrupa Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho, Politico'ya demecinde, “Bu sözler Avrupa Komisyonu'nun pozisyonunu yansıtmıyor” açıklamasında bulundu.Komisyon içerisinde ayrıca Kallas'ın söylem seçimi kınandı. Avrupa Komisyonu'ndaki duruma aşina olan bir yetkili, Politico’ya demecinde, “Diplomatken böyle konuşamazsınız. Belirli sinyaller göndermek için kullanılabilecek kelimeler vardır, ancak ülkeleri hastalıklarla karşılaştıramazsınız” ifadelerini kullandı.Yetkili, şu an itibarıyle beş AB ülkesinin Kallas'ın açıklamaları nedeniyle Brüksel'e memnuniyetsizliklerini dile getirdiğini belirtti. AB, diplomatik olmayan bu tür açıklamaların Pekin ile ilişkileri zedeleyeceğine inanıyor.Kallas, Avrupa Birliği’nin Çin ile ilişkileri ile ilgili değerlendirmesinde Avrupa'nın ‘hastalığın teşhisi konusunda çok net bir anlayışa sahip olduğunu’ söyleyerek, “Eğer kanser gibi çok ciddi bir hastalığınız varsa, iki seçeneğiniz var: ya morfin dozunuzu artırırsınız ya da kemoterapiye başlarsınız” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260402/zaharova-19-ulkeyi-suclayan-kallas-abyi-aptalligiyla-utandirdi-1104722411.html

çin

brüksel

pekin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, kaja kallas, avrupa komisyonu, ab, avrupa birliği, çin, brüksel, pekin, politico, avrupa