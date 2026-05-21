İBB davasında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi dahil 9 isme tahliye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yolsuzluk iddiasıyla açılan toplam 414 sanığın yargılandığı davada, 9 sanığın tahliyesine karar verildi. 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T22:25+0300
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda İBB davasının 41. duruşması görüldü.
Mahkeme heyeti, İBB'de iş analisti olan Iraz Bayrak, CHP'nin bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, tutuklu sanık İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş, Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin, Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi ve Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Cevat Kaya, iş insanı Seza Büyükçulha, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak ve eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'un tahliyesine hükmetti.
Buna karşın, Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık ve diğer bazı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma, 1 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.