Everest Dağı'na bir günde 274 dağcı tırmanarak rekor kırdı
Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na tırmanan 274 dağcı, bir günde zirveye ulaşan en fazla kişi rekorunu kırdı. 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T12:53+0300
Nepalli yetkililere göre, 274 dağcı dün hava şartlarının da uygun olmasından yararlanarak Everest Dağı'nın zirvesine çıktı.Böylelikle Everest Dağı'nın zirvesine tek bir günde ulaşan en fazla kişi sayısına ilişkin yeni bir rekora ulaşıldı.Öte yandan, Kami Rita Sherpa adlı dağcı da zirveye 32. kez çıkarak kendi rekorunu kırmış oldu.Zirveye aynı günde en fazla ulaşan kişi sayısı 22 Mayıs 2019'da Nepal tarafında 223, Çin tarafında ise 113 olmuştu.8 bin 848 metre irtifada dünyanın en yüksek zirvesinin bulunduğu Everest Dağı, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi ile Nepal arasında yer alıyor. Dağın doğu tarafı Çin sınırlarında kalıyor.
12:53 21.05.2026
© AP Photo / Tashi Tsering/XinhuaIn this photo released by Xinhua News Agency, members of a Chinese surveying team head for the summit of Mount Everest, also known locally as Mt. Qomolangma, Wednesday, May 27, 2020. The Chinese government-backed team plans to summit Mount Everest this week at a time when the world's tallest peak has been closed to commercial climbers.
Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na tırmanan 274 dağcı, bir günde zirveye ulaşan en fazla kişi rekorunu kırdı.
Nepalli yetkililere göre, 274 dağcı dün hava şartlarının da uygun olmasından yararlanarak Everest Dağı'nın zirvesine çıktı.
Böylelikle Everest Dağı'nın zirvesine tek bir günde ulaşan en fazla kişi sayısına ilişkin yeni bir rekora ulaşıldı.
Öte yandan, Kami Rita Sherpa adlı dağcı da zirveye 32. kez çıkarak kendi rekorunu kırmış oldu.
Zirveye aynı günde en fazla ulaşan kişi sayısı 22 Mayıs 2019'da Nepal tarafında 223, Çin tarafında ise 113 olmuştu.
8 bin 848 metre irtifada dünyanın en yüksek zirvesinin bulunduğu Everest Dağı, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi ile Nepal arasında yer alıyor.
Dağın doğu tarafı Çin sınırlarında kalıyor.
