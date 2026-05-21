‘Dünyanın güç merkezi Asya ve Avrasya hattına kayıyor’

“Birleşik Arap Emirlikleri ve İran’ın son toplantısında tartışmalar olduğu söyleniyor. Ancak bu işin doğası bu. Bir askeri pakttan bahsetmiyoruz. BRICS üyelerinin çoğunun birinci ticaret ortağı hala Amerika ve Avrupa. Bu Batı karşıtı bir yapı değil. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi Batılı güvenlik konseptinin içinde yer alan ortaklar da var. Buradan herkesin hemfikir olacağı, saldırılara karşı İran’ın arkasında olacağı bir pozisyonun çıkması BRICS’ten çıkmayacaktır. Çünkü BRICS ekonomik ve siyasi bir platform. Avrupa Birliği gibi egemenliğin devredildiği ve tek bir liderin olduğu Batılı hegemon yapılar gibi değil. BRICS, herkesin kendi ulusal çıkarlarını ortak noktada birleştirerek Küresel Güney’in gücünü artırdığı bir platform. Aralarında savaşa yakın çatışmalar da oluyor. Ne olursa olsun 2006’dan beri sorunları yönetebilen bir BRICS liderliği var. Savaş ve çatışmaların arttığı bir süreçte bu çok kıymetli. Hindistan’ın toplantısından ortak bir sonuç çıkarsa bu da önemli olacaktır. Önemli sonuçlar çıkmayabilir de. Amerika ve Batı’nın baskısı var. Amerika, Brezilya’nın önemli bir ortağı. Amerika’nın bir anda ticareti kesmesi imkansız. Bunu Çin ve Rusya dahi yapmıyor. Putin dahi Trump ile iş birliğine açık. BRICS liderliği bu süreci yönetmeye çalışıyor. Gittikçe önemlileşiyorlar. Herkesin gözü BRICS zirvesinin sonuçlarında olacak. İran’a ve Arap ülkelerine olan saldırganlık kınanabilir. Bu olursa ortak bir bildiri de çıkabilir. Savaş yeniden başlar ve İran karşılık olarak Körfez’i vurursa farklı senaryolar da yaşanabilir. Dünyadaki güç merkezleri değişiyor. Küresel diplomasinin ağırlık merkezleri giderek Asya ve Avrasya’ya kayıyor. Artık Washington, Londra, Berlin değil Pekin, Moskova, Ankara, Tahran ve İslamabad kritik konularda masa kuracak.”