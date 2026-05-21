https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/chpden-hasan-ozturkmen-karari-parti-meclisi-ihrac-talebini-gorusecek-1105928951.html
CHP'den Hasan Öztürkmen kararı: Parti Meclisi ihraç talebini görüşecek
CHP'den Hasan Öztürkmen kararı: Parti Meclisi ihraç talebini görüşecek
Sputnik Türkiye
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’in kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesini Parti Meclisi'nin gündemine alacaklarını... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T16:06+0300
2026-05-21T16:06+0300
2026-05-21T16:14+0300
türki̇ye
chp
hasan öztürkmen
ihraç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105928795_0:72:1379:848_1920x0_80_0_0_8a81092b6a9b7c4acf5e49229ac06105.jpg
CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 'mutlak butlan' açıklaması tepki çeken CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen için 'ihraç' talebinde bulunulduğunu duyurdu. Öztürkmen basın toplantısında, "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil, yargının konusudur. Yargı ne karar verirse, biz devleti kuran bir parti olarak ve devletin gücünü teşkil eden üç ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum" demişti.'Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan vekillerden birisiyim'Öztürkmen, "Ben de Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan vekillerden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.Kılıçdaroğlu'ndan 'arınma' çağrısıEski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mutlak butlan" tartışmaları devam ederken sosyal medya hesabından paylaştığı video siyaset gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Kılıçdaroğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/kemal-kilicdaroglundan-video-mesaj-chp-gerektiginde-arinmasini-bilir-1105889569.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105928795_77:0:1302:919_1920x0_80_0_0_50693f07e63e3244773c4090bfa27dc9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, hasan öztürkmen, ihraç
chp, hasan öztürkmen, ihraç
CHP'den Hasan Öztürkmen kararı: Parti Meclisi ihraç talebini görüşecek
16:06 21.05.2026 (güncellendi: 16:14 21.05.2026)
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’in kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesini Parti Meclisi'nin gündemine alacaklarını duyurdu. Öztürkmen, "Mutlak butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum" demişti.
CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 'mutlak butlan' açıklaması tepki çeken CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen için 'ihraç' talebinde bulunulduğunu duyurdu.
Öztürkmen basın toplantısında, "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil, yargının konusudur. Yargı ne karar verirse, biz devleti kuran bir parti olarak ve devletin gücünü teşkil eden üç ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum" demişti.
'Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan vekillerden birisiyim'
Öztürkmen, "Ben de Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan vekillerden birisiyim. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu'ndan 'arınma' çağrısı
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mutlak butlan" tartışmaları devam ederken sosyal medya hesabından paylaştığı video siyaset gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Kılıçdaroğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz" ifadelerini kullanmıştı.