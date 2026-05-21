CHP'de 'mutlak butlan' kararına partilerden tepkiler: 'Tanımıyoruz', 'Demokrasiye darbe'
CHP hakkındaki 'mutlak butlan' kararına partiler ardı ardına tepki vermeye başladı. Türkiye İşçi Partisi, Zafer Partisi, İYİ Parti gibi partilerden ilk... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-21T19:36+0300
19:36 21.05.2026 (güncellendi: 19:59 21.05.2026)
CHP hakkındaki 'mutlak butlan' kararına partiler ardı ardına tepki vermeye başladı. Türkiye İşçi Partisi, Zafer Partisi, İYİ Parti gibi partilerden ilk değerlendirmeler geldi. Ümit Özdağ, "Karar demokrasiye darbedir" derken, TİP yazılı açıklamasında "Kararı tanımıyoruz" ifadeleri yer aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan yazılı açıklamada, "Saray’ın yargısının hukuksuz kararını tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Demokrasiye yönelik bu müdahaleye karşı tüm üyelerimizi babaocağımıza, 81 ilde il ve ilçe başkanlıklarımıza ve Genel Merkezimize çağırıyoruz. Geri adım yok, mücadeleye devam" denildi:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "CHP'de mutlak butlan kararı demokrasiye indirilmiş bir darbedir" ifadelerini kullandı. Özdağ'ın programlarını iptal ederek Ankara'ya gittiği bildirildi.
TİP: Mutlak Butlan kararını tanımıyoruz
"Karşı Devrim’e Direneceğiz" ifadelerine yer veren Türkiye İşçi Partisi (TİP) X'ten yayınlanan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Cumhuriyet Halk Partisi hakkında verilen mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Parti Meclisimiz konuyu detaylıca değerlendirmek üzere bu akşam olağanüstü toplanacaktır.
İYİ Parti: Kararın kendisi mutlak butlandır
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ''Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız. Bizim gözümüzde; alınan butlan kararının, kendisi mutlak butlandır'' dedi. İYİ Parti'nin olağanüstü toplanacağı bildirildi.
Anahtar Parti acil toplandı
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ''CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada verilen “mutlak butlan” kararı sonrası; Anahtar Parti Başkanlık Divanımızı bu akşam saat 19.00’da acil gündemle topladık. Süreci dikkatle takip ediyoruz'' açıklamasında bulundu.