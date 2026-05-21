CHP'de mutlak butlan kararı çıktı: "Çok partili hayatı yok ettiler, kararı alanlar suç işliyor!"

Hukuka aykırı, yok hükmünde. Bu kararın kendisi yok hükmündedir. Çünkü ağır bir yetki gaspı içermektedir. Seçim yargısına ait olan bir yetkiyi herhangi bir asliye mahkemesi kullanamaz. Siyasi Partiler Kanunu 21. maddesi çok açıktır. Siyasi partilerin büyük kongreleri, kurultayları seçim kurullarının gözetim ve denetimi altında yapılır. Herhangi bir yolsuzluk iddiası iki gün içinde itiraz edilir, derhal karara bağlanır ve kesinleşir. YSK'nın, seçim kurullarının verdiği bir mazbatayı asliye mahkemeleri iptal edemez. Yoktur böyle bir yetkisi. Bu uyguladıkları Medeni Kanun maddesi derneklerin, bakın seçimleri değil, kararları, açık hukuka aykırılık içeren kararları için yazılmış bir maddedir. Çok istisnai bir maddedir. Siyasi partilere burada, kurultaylar için, bilmem ne için uygulanması mümkün olmayan ve örneği de bulunmayan bir maddedir. Yoktur böyle bir şey. Onun için burada seçim yargısına ait bir görevi ağır bir biçimde gasp ediyor asliye hukuk mahkemesi. Çok belli ki siyasi bir karar. Siyasi bir itmeyle, çünkü aklını peynir ekmekle yememiş herhangi bir hukukçunun bunu hukuka uygun olduğunu savunması mümkün değil. Yoklukla malul olan bu kararın kendisidir. Devlet siyasi partilere genel başkan tayin edemez. Partiler seçerler kendi genel başkanlarını. Bu, bu ne demek biliyor musunuz? Çok partili hayat bu ülkede bitti demek bu. Devlet siyasi parti genel başkanı tayin ettiriyor demek bu. Böyle bir ülkede rekabetçi bir siyasetin artık olamayacağı anlamına geliyor. Ama biz buna direneceğiz. Tanımıyoruz, yok hükmündedir. Benim genel başkanım Özgür Özel'dir. Hepimiz görev yerlerimize gidiyoruz. Böyle bir milli irade gaspına müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar bununla mücadele edeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu hiç kimse unutmasın. Bu kararı alanlar da bu yok hükmünde suç işliyorlar. Ha, gün gelir devran döner, herkes yaptığının hesabını verir. Bunu da söylemek istiyorum.