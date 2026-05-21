CHP'de mutlak butlan kararı çıktı: "Çok partili hayatı yok ettiler, kararı alanlar suç işliyor!"
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gazeteciler Yıldız Yazıcıoğlu ile Gülşeh İnce; CHP PM Üyesi ve Anayasa Hukukçusu Şule Özsoy Boyunsuz ile Siyasetçi ve Yazar Uluç Gürkan oldu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, bugün verdiği kararla CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın "mutlak butlan" yani kesin hükümsüzlük nedeniyle iptaline hükmetti.
Mahkeme aynı kararla Genel Başkan Özgür Özel ve tüm parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin ise karar kesinleşinceye kadar tedbiren göreve iade edilmesine hükmetti.
Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının çıkmasından bir gün önce, CHP yönetimi ve kamuoyunda tepkilere sebep olan "arınma" çağrısında bulunmuştu.
'Kılıçdaroğlu bu kararı bekliyordu'
Siyasetçi ve Yazar Uluç Gürkan şunları söyledi:
Sayın Kılıçdaroğlu bu kararı bekliyordu. Dünkü videolu açıklaması...Yani baştan beri öyle değerlendirdim ben. Yani bu kararı çıkacağını bilgisine kendisine geldiği için yaptığı bir çağrıydı. Ama böyle beklemiyordu diye düşünüyorum. Bütün yetkilerin, o yetkili organlar deniliyor ya... Bütün yetkilerin İstanbul'da Gürsel Tekin örneğinde olduğu gibi kendisinde toplanacağını bekliyordu diye düşünüyorum. Şimdi organlar, tekrar tekrar vurguluyorum, görevdeyse Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hani o klasik deyimle göreve başlasa dahi topal ördek konumundadır.
'Karar hukuka aykırı, yok hükmünde'
CHP PM Üyesi ve Anayasa Hukukçusu Şule Özsoy Boyunsuz, şöyle konuştu:
Hukuka aykırı, yok hükmünde. Bu kararın kendisi yok hükmündedir. Çünkü ağır bir yetki gaspı içermektedir. Seçim yargısına ait olan bir yetkiyi herhangi bir asliye mahkemesi kullanamaz. Siyasi Partiler Kanunu 21. maddesi çok açıktır. Siyasi partilerin büyük kongreleri, kurultayları seçim kurullarının gözetim ve denetimi altında yapılır. Herhangi bir yolsuzluk iddiası iki gün içinde itiraz edilir, derhal karara bağlanır ve kesinleşir. YSK'nın, seçim kurullarının verdiği bir mazbatayı asliye mahkemeleri iptal edemez. Yoktur böyle bir yetkisi. Bu uyguladıkları Medeni Kanun maddesi derneklerin, bakın seçimleri değil, kararları, açık hukuka aykırılık içeren kararları için yazılmış bir maddedir. Çok istisnai bir maddedir. Siyasi partilere burada, kurultaylar için, bilmem ne için uygulanması mümkün olmayan ve örneği de bulunmayan bir maddedir. Yoktur böyle bir şey. Onun için burada seçim yargısına ait bir görevi ağır bir biçimde gasp ediyor asliye hukuk mahkemesi. Çok belli ki siyasi bir karar. Siyasi bir itmeyle, çünkü aklını peynir ekmekle yememiş herhangi bir hukukçunun bunu hukuka uygun olduğunu savunması mümkün değil. Yoklukla malul olan bu kararın kendisidir. Devlet siyasi partilere genel başkan tayin edemez. Partiler seçerler kendi genel başkanlarını. Bu, bu ne demek biliyor musunuz? Çok partili hayat bu ülkede bitti demek bu. Devlet siyasi parti genel başkanı tayin ettiriyor demek bu. Böyle bir ülkede rekabetçi bir siyasetin artık olamayacağı anlamına geliyor. Ama biz buna direneceğiz. Tanımıyoruz, yok hükmündedir. Benim genel başkanım Özgür Özel'dir. Hepimiz görev yerlerimize gidiyoruz. Böyle bir milli irade gaspına müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar bununla mücadele edeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu hiç kimse unutmasın. Bu kararı alanlar da bu yok hükmünde suç işliyorlar. Ha, gün gelir devran döner, herkes yaptığının hesabını verir. Bunu da söylemek istiyorum.