Ali Çağatay: Meclis’te gazetecilerin soru sormasının engellenmesi açık sansürdür
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında AK Parti Grup Başkanlığı’nın, milletvekilleri ve bakanlara gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmaları yönünde gönderdiği talimatı değerlendirdi. Çağatay, TBMM’de gazetecilerin soru sormasının engellenmesini “açık sansür” olarak nitelendirdi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gazetecilere yönelik getirilen kısıtlamaları değerlendirdi. AK Parti Grup Başkanlığı’nın milletvekilleri ve bakanlara gazetecilerin sorularını yanıtlamamaları yönünde talimat gönderdiğini söyleyen Çağatay, bunun basın özgürlüğü açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti. Çağatay, yaşanan sürecin ardından Gazeteciler Cemiyeti’nin yaptığı açıklamaya da dikkat çekti.
‘Meclis’te gazetecilerin soru sorması yasaklanıyor’
Çağatay, TBMM’de yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:
“Parlamento’da dün yeni bir durum yaşandı. Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Grup Başkanlığı, bakanlara ve milletvekillerine bir uyarı yazısı gönderdi. Bundan böyle ‘grup toplantısı salonunda gazetecilerin sorularına yanıt vermeyeceksiniz, doğrudan reddedeceksiniz’ dediler. Bu açık sansürdür. Grup toplantıları kamuya açıktır. Medyaya açıktır. En ölümcül zamanlarda, Kenan Evren döneminde bile gazeteciler Meclis’te soru sorardı. Şimdi Meclis’te gazetecilerin soru sorması yasaklanıyor.”
‘Süleyman Soylu’ya Gülistan Doku sorusu sorulunca süreç değişti’
Çağatay, alınan kararın arkasında Gülistan Doku dosyasına ilişkin soruların olduğunu savundu:
“Bu neden oldu? Hatırlayınız, Now Haber televizyonundan gazeteci arkadaşımız Beril Ötkan, Süleyman Soylu’ya Gülistan Doku ile ilgili soru sorabilir miyim dedi. Bunu abartmak için söylemiyorum. Karşısındaki kadın gazetecinin elini itti.”
‘Gazeteciler Cemiyeti son dönemde çok önemli bir duruş sergiliyor’
Gazeteciler Cemiyeti’nin konuya ilişkin açıklamasını olumlu bulduğunu belirten Çağatay, şöyle konuştu:
“Gazeteciler Cemiyeti’nin başında Vahap Munyar var. Çok değerli bir gazetecidir. Gazeteciler Cemiyeti son 2-3 aydır müthiş bir performans ortaya koyuyor. Ülkede bir meslek örgütünün yapması gereken her şeyi fazlasıyla yerine getiriyor. Gazeteciler Cemiyeti bu kararla ilgili çok önemli bir açıklama yayınladı.”
‘TBMM halkın meclisidir’
Çağatay, Gazeteciler Cemiyeti’nin açıklamasındaki ifadeleri aktararak şunları söyledi:
“Gazeteciler Cemiyeti açıklamasında, ‘TBMM halkın meclisidir. Halkın gözü ve kulağı olan basını kapı dışında bırakmak, milleti kendi meclisinden dışlamaktır’ dedi. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre gazetecinin halka ve gerçeğe olan sorumluluğu, kamu otoritelerine olan sorumluluğundan önce gelir. Gazeteci tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma hakkına sahiptir.”
‘Bu uygulama basın özgürlüğü açısından kabul edilemez’
Çağatay, gazetecilere yönelik getirilen kısıtlamaların demokrasiyle bağdaşmadığını söyledi:
“Bu olayın ardından alınan kararlar, basın özgürlüğü açısından kabul edilemez bir noktaya gelindiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bakanlara basın mensuplarıyla konuşmamaları talimatı verilmiş. AK Parti tarihinde ilk kez grup toplantısında gazetecilerin fotoğraf ve görüntü alması yasaklanmıştır.”
‘Gazeteciler soru sormaya devam edecek’
Çağatay, Gazeteciler Cemiyeti’nin açıklamasındaki anayasal vurgulara da dikkat çekti:
“Gazeteciler Cemiyeti, uygulamayı kınadığını ve derhal geri alınması çağrısında bulunduğunu açıkladı. Anayasa’nın 26. maddesi haber alma ve verme özgürlüğünü güvence altına alıyor. 28. maddesi ise ‘Basın özgürdür, sansür edilemez’ diyor. Gazeteciler, gerçeğe ve halka olan sorumluluklarını unutmadan soru sormaya devam edecektir.”