ABD'de tanımlanamayan maddeye maruz kalan 3 kişi hayatını kaybetti: 18 kişi hastaneye kaldırıldı

ABD'de 'tanımlanamayan madde' sebebiyle aynı evdeki 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Aynı maddeye maruz kalan sağlık ekibinden 18 kişi hastaneye kaldırıldı.

2026-05-21T01:54+0300

ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque kentindeki bir evde "tanımlanamayan maddeye" maruz kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.İlk yardım ekibinin "aşırı doz madde kullanımı" şüphesiyle bir eve çağrıldığı belirtildi. Evde bulunan 4 kişinin "tanımlanamayan bir maddeye" maruz kalarak baygın halde bulunduğu bildirildi. Yetkililer, bu kişilerden 3’ünün hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiğini açıkladı.Olay yerine müdahale eden ilk yardım ekiplerinden 18 görevli de aynı maddeye maruz kaldı. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri gösteren sağlık personeli, hastaneye sevk edilerek karantina altına alındı. Gözetim altında tutulan ekipten 2 görevlinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.Maddenin ne olduğu araştırılıyorİtfaiye ekipleri, söz konusu maddenin türünü belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, ilk belirlemelere göre genel halk sağlığını tehdit eden bir durumun bulunmadığını kaydetti.

