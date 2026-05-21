https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/abd-hurmuzu-actik-demek-icin-saldiracak-1105924493.html

‘ABD, Hürmüz’ü açtık demek için saldıracak’

‘ABD, Hürmüz’ü açtık demek için saldıracak’

Sputnik Türkiye

Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’ne konuk olan Siyaset Bilimci Adem Kılıç, ABD’nin İran savaşında sıkıştığını ve bir zafer anlatısına ihtiyacı olduğunu... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T14:36+0300

2026-05-21T14:36+0300

2026-05-21T14:36+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

radyo

radyo

radyo

radyo sputnik

abd

donald trump

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg

Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’nde konuşan Siyaset Bilimci Adem Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’a planlanan saldırıyı yapmayacağız” açıklaması üzerinden son gelişmeleri değerlendirdi.ABD Başkanı Donal Trump; Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin talebi üzerine İran’a yönelik planlanan saldırıyı yapmayacaklarını söyledi. Siyaset Bilimci ve Yazar Adem Kılıç, bu açıklama üzerinde ABD- İran gerilimine dair şu ifadeleri kullandı:‘ABD küresel üstünlüğünü kaybeder’Trump için İran’a yönelik bir operasyon yapmanın çok önemli olduğu söyleyen Kılıç, “ABD savaştan önce açık olan Hürmüz’ün kontrolünü tamamen İran’a bırakırsa, ABD buradaki etkisini tamamen kaybederse mutlaka küresel üstünlüğünü kaybedecektir. Hürmüz’de bir çatışma olmadan savaş sonuçlanmayacak diye düşünüyorum. ABD, savaş başlarken ‘İran’daki uranyumu ele geçireceğiz’ demişti ancak yapamadı. Rejimi değişikliği hedeflerine de ulaşamadılar. İran’da bir iç karışıklık çıkarmayı da düşündüler ama bu da gerçekleşmedi. Hatta savaştan önce olmayan bir de Hürmüz problemi ortaya çıktı. ABD, İran savaşında sıkışmış durumda. Zafer anlatısı ortaya koyabilmesi için ‘Hürmüz’ü açtık’ diyebilmesi lazım. O yüzden ben önümüzdeki günlerde bir çatışmanın mutlaka patlayacağını düşünüyorum” dedi.

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, abd, donald trump, i̇ran