‘ABD, Hürmüz’ü açtık demek için saldıracak’
Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’ne konuk olan Siyaset Bilimci Adem Kılıç, ABD’nin İran savaşında sıkıştığını ve bir zafer anlatısına ihtiyacı olduğunu... 21.05.2026, Sputnik Türkiye
Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’nde konuşan Siyaset Bilimci Adem Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’a planlanan saldırıyı yapmayacağız” açıklaması üzerinden son gelişmeleri değerlendirdi.
ABD Başkanı Donal Trump; Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin talebi üzerine İran’a yönelik planlanan saldırıyı yapmayacaklarını söyledi. Siyaset Bilimci ve Yazar Adem Kılıç, bu açıklama üzerinde ABD- İran gerilimine dair şu ifadeleri kullandı:
“Trump’ın bu tür açıklamaları çok da kaale alınmayacak duruma geldi. Bir devlet başkanının uluslararası toplumu ilgilendiren açıklaması normalde ciddiye alınırdı. Daha savaşın altıncı, yedinci gününde ekrana çıkarak ‘İran’ı tamamen bitirdik, donanması, radarları, askeri kanadı yok’ demişti. Bugün hala aynı şeyleri söylüyor ama biliyoruz ki durum aslında bu değil. Artık Trump’ın açıklamalarını çok ciddiye almamak lazım. Trump’ın son açıklamasının ardından Amerikan basınında bir haber çıktı. Haberde Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin liderlerine yakın isimler böyle bir talepten haberlerinin olmadığını söylüyor. Yani Trump’ın bir bahaneyle saldırıyı durdurduğunu gördük. Bana göre bu net bir şekilde Hürmüz çıkmazı. Bu çıkmazdan dolayı ABD saldırıya cesaret edemiyor.”
‘ABD küresel üstünlüğünü kaybeder’
Trump için İran’a yönelik bir operasyon yapmanın çok önemli olduğu söyleyen Kılıç, “ABD savaştan önce açık olan Hürmüz’ün kontrolünü tamamen İran’a bırakırsa, ABD buradaki etkisini tamamen kaybederse mutlaka küresel üstünlüğünü kaybedecektir. Hürmüz’de bir çatışma olmadan savaş sonuçlanmayacak diye düşünüyorum. ABD, savaş başlarken ‘İran’daki uranyumu ele geçireceğiz’ demişti ancak yapamadı. Rejimi değişikliği hedeflerine de ulaşamadılar. İran’da bir iç karışıklık çıkarmayı da düşündüler ama bu da gerçekleşmedi. Hatta savaştan önce olmayan bir de Hürmüz problemi ortaya çıktı. ABD, İran savaşında sıkışmış durumda. Zafer anlatısı ortaya koyabilmesi için ‘Hürmüz’ü açtık’ diyebilmesi lazım. O yüzden ben önümüzdeki günlerde bir çatışmanın mutlaka patlayacağını düşünüyorum” dedi.