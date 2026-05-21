ABD Donanması’na ait Nimitz uçak gemisi grubu Karayip Denizi’ne girdi
Sputnik Türkiye
ABD Güney Komutanlığı, Nimitz uçak gemisi taarruz grubunun Karayip havzasına giriş yaptığını açıkladı. 21.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD Güney Komutanlığı tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, ABD Donanması’na ait Nimitz uçak gemisi taarruz grubunun Karayip Denizi’ne giriş yaptığı belirtildi.“Karayip havzasına hoş geldin, Nimitz uçak gemisi taarruz grubu!” ifadesine yer verilen paylaşımda, gruba eşlik eden unsurların bölgedeki Amerikan varlığını güçlendirdiği vurgulandı.Açıklamada ayrıca, “Nimitz, Tayvan Boğazı’ndan Basra Körfezi’ne kadar tüm dünyada istikrar sağlayarak ve demokrasiyi koruyarak savaş gücünü kanıtladı” denilerek, uçak gemisi grubunun daha önceki konuşlandırmalarına atıfta bulunuldu.Çarşamba günü ABD’de, eski Küba lideri Raul Castro ve bazı diğer yetkilileri, “ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmakla" suçlayan iddianame açıklanmıştı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Castro’ya yönelik suçlamaların hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirterek, bu adımın “adaya karşı askeri bir saldırıyı meşrulaştırma girişimi” olduğunu ifade etmişti.
