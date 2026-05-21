4 ülke İsrail'in Küresel Sumud Filosuna karşı eylemlerini kınadı

İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye, Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik İsrail müdahalesini ve kötü muameleyi... 21.05.2026, Sputnik Türkiye

İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye, İsrail'in Filistin yanlısı aktivist grup Küresel Sumud Filosuaktivistlerine yönelik kötü muamelesini kınadı.İletişim Dairesi Başkanı Burhanettin Duran ise, Türkiye'nin de İsrail'in filo üyelerine yönelik eylemlerini şiddetle kınadığını belirtti:İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Albares, Madrid'in İsrail hükümetinden kamuoyu önünde özür dilemesini talep ettiğini de sözlerine ekledi.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani'nin ortak açıklamasında ise, İtalya'nın filo aktivistlerinin gözaltına alınması nedeniyle Roma'daki İsrail büyükelçisini çağıracağı ve onlara yapılan muameleyi kabul edilemez bulduğu belirtildi:Ayrıca, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Yunanistan İsrail'e karşı protestoda bulundu.Daha önce İsrail Dışişleri Bakanlığı, donanmanın Gazze'ye insani yardım taşıyan bir filodan 430 aktivisti gözaltına aldığını açıkladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, İsrail güvenlik görevlilerinin gözaltına alınan filo üyelerini elleri bağlı bir şekilde yüzüstü diz çöktürdüğünü gösteren bir video paylaştı. Ben-Gvir'in kendisi de videoda İsrail bayrağı sallayarak aktivistlere yönelik kışkırtıcı açıklamalarda bulunuyor.

