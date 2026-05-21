4 ülke İsrail'in Küresel Sumud Filosuna karşı eylemlerini kınadı
4 ülke İsrail'in Küresel Sumud Filosuna karşı eylemlerini kınadı
İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik İsrail müdahalesini ve kötü muameleyi kınadı.
2026-05-21T04:47+0300
2026-05-21T04:47+0300
dünya
i̇srail
küresel sumud filosu
türkiye
jose manuel albares
giorgia meloni
antonio tajani
gazze
04:47 21.05.2026
© AA
Küresel Sumud Filosu - Sputnik Türkiye, 21.05.2026
İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye, Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik İsrail müdahalesini ve kötü muameleyi kınadı.
İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye, İsrail'in Filistin yanlısı aktivist grup Küresel Sumud Filosuaktivistlerine yönelik kötü muamelesini kınadı.
İletişim Dairesi Başkanı Burhanettin Duran ise, Türkiye'nin de İsrail'in filo üyelerine yönelik eylemlerini şiddetle kınadığını belirtti:
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale ile filo mensuplarına yönelik sergilenen saldırgan tutumu şiddetle kınıyorum. Sivillere yönelik sözlü ve fiziki müdahaleler, İsrail yönetiminin hukuk tanımaz ve insanlık değerlerini hiçe sayan yaklaşımını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Soykırımcı İsrailli bir bakanın, aktivistlere yönelik bu barbarlığı, tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır. Alıkonulan gönüllülerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri sağlanmalıdır. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumların yanında durmaya, Gazze halkının haklı mücadelesini her platformda savunmaya devam edecektir.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Filo üyelerinin İsrail bakanı ve polisi tarafından haksız ve aşağılayıcı bir şekilde muamele gördüğü korkunç, insanlık dışı ve onur kırıcı bir video gördüm. İsrail maslahatgüzarını acilen Dışişleri Bakanlığı'na çağırdım"

Albares, Madrid'in İsrail hükümetinden kamuoyu önünde özür dilemesini talep ettiğini de sözlerine ekledi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani'nin ortak açıklamasında ise, İtalya'nın filo aktivistlerinin gözaltına alınması nedeniyle Roma'daki İsrail büyükelçisini çağıracağı ve onlara yapılan muameleyi kabul edilemez bulduğu belirtildi:
İtalya ayrıca bu protestoculara yönelik muamele ve İtalyan Hükümeti'nin açık taleplerinin tamamen göz ardı edilmesi nedeniyle özür dilenmesini talep etmektedir. Bu nedenlerle, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, yaşananlar hakkında resmi açıklama istemek üzere İsrail Büyükelçisini derhal çağıracaktır
Ayrıca, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Yunanistan İsrail'e karşı protestoda bulundu.
Daha önce İsrail Dışişleri Bakanlığı, donanmanın Gazze'ye insani yardım taşıyan bir filodan 430 aktivisti gözaltına aldığını açıkladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, İsrail güvenlik görevlilerinin gözaltına alınan filo üyelerini elleri bağlı bir şekilde yüzüstü diz çöktürdüğünü gösteren bir video paylaştı. Ben-Gvir'in kendisi de videoda İsrail bayrağı sallayarak aktivistlere yönelik kışkırtıcı açıklamalarda bulunuyor.
