TFF ligleri tescil etti, MHP’den itiraz geldi

“Liglerin tescili lig bittikten sonraki hafta yapılır genelde. Bu sene ABD’de Dünya Kupası oynanacağı için Türkiye’de de ligler erken bitti. Dün tescil edilmesi ise bir mesaj. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un başlattığı tartışma çerçevesinde bunlar dile getirildikten sonra bir anda tescil edilmesi ise bir mesajdır. TFF, “Bu tartışmaların gelişmesini engelliyorum, dallandırıp budaklandırmayın” demiş oldu. Yetki kullanarak bu konuyu kapattı. Manidar olan şu, biz Karagümrükspor’un ve Kayserispor’un düşmesi kesinleştikten sonraki hafta konu gündeme geldi. Elbette Kayserispor’un ve Karagümrükspor’un hukuki olarak itiraz hakları var. Liglerin tesciline itirazı olanların başvuruda bulunup itiraz hakları söz konusu. Ama tabii bu itirazı yaparken yanlış hukuki değerlendirmelere dayanıyorlar”