Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/tff-ligleri-tescil-etti-mhpden-itiraz-geldi-1105893181.html
TFF ligleri tescil etti, MHP’den itiraz geldi
TFF ligleri tescil etti, MHP’den itiraz geldi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, CAS tahkim hakemi avukat Emin Özkurt oldu. Özkurt, TFF’nin ligleri... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T15:25+0300
2026-05-20T15:25+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
emin özkurt
türkiye futbol federasyonu (tff)
devlet bahçeli
cas
dünya kupası
baki ersoy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na liglerin tescil edilmemesi çağrısında bulunarak, “Bu yıl takımlar küme düşmesin, Süper Lig’de 21 takım oynasın” dediği iddia edilmişti. TFF’den yapılan yazılı açıklamada Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig sıralamalarının tescil edildiği açıklandı. Buna göre, küme düşen ve üst lige yükselen takımlarda bir değişiklik olmadı. Kayseri MHP Milletvekili Baki Ersoy, Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ersoy, Süper Lig’in neden tescil edilmemesi gerektiğine dair hazırladığı belgeleri ve bilgileri Bahçeli’ye aktardı.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan ve değerlendirmelerde bulunan CAS tahkim hakemi avukat Emin Özkurt, şöyle konuştu:‘Yazın bahis operasyonlarında büyük bir dalga bekliyorum’
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, emin özkurt, türkiye futbol federasyonu (tff), devlet bahçeli, cas, dünya kupası, baki ersoy, mhp, güçlü özgan, yeri ve zamanı
radyo sputnik, radyo, radyo, emin özkurt, türkiye futbol federasyonu (tff), devlet bahçeli, cas, dünya kupası, baki ersoy, mhp, güçlü özgan, yeri ve zamanı

TFF ligleri tescil etti, MHP’den itiraz geldi

15:25 20.05.2026
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, CAS tahkim hakemi avukat Emin Özkurt oldu. Özkurt, TFF’nin ligleri tescil etmesine gelen tepkileri ve bahis operasyonlarını değerlendirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na liglerin tescil edilmemesi çağrısında bulunarak, “Bu yıl takımlar küme düşmesin, Süper Lig’de 21 takım oynasın” dediği iddia edilmişti. TFF’den yapılan yazılı açıklamada Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig sıralamalarının tescil edildiği açıklandı. Buna göre, küme düşen ve üst lige yükselen takımlarda bir değişiklik olmadı. Kayseri MHP Milletvekili Baki Ersoy, Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ersoy, Süper Lig’in neden tescil edilmemesi gerektiğine dair hazırladığı belgeleri ve bilgileri Bahçeli’ye aktardı.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan ve değerlendirmelerde bulunan CAS tahkim hakemi avukat Emin Özkurt, şöyle konuştu:
“Liglerin tescili lig bittikten sonraki hafta yapılır genelde. Bu sene ABD’de Dünya Kupası oynanacağı için Türkiye’de de ligler erken bitti. Dün tescil edilmesi ise bir mesaj. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un başlattığı tartışma çerçevesinde bunlar dile getirildikten sonra bir anda tescil edilmesi ise bir mesajdır. TFF, “Bu tartışmaların gelişmesini engelliyorum, dallandırıp budaklandırmayın” demiş oldu. Yetki kullanarak bu konuyu kapattı. Manidar olan şu, biz Karagümrükspor’un ve Kayserispor’un düşmesi kesinleştikten sonraki hafta konu gündeme geldi. Elbette Kayserispor’un ve Karagümrükspor’un hukuki olarak itiraz hakları var. Liglerin tesciline itirazı olanların başvuruda bulunup itiraz hakları söz konusu. Ama tabii bu itirazı yaparken yanlış hukuki değerlendirmelere dayanıyorlar”

‘Yazın bahis operasyonlarında büyük bir dalga bekliyorum’

“Bahis operasyonları doğru operasyonlar. Yazın Dünya Kupası’ndan sonra veya o süreçte büyük bir dalga bekliyorum. Çok farklı isimleri ve kulüpleri de etkileyeceğini düşünüyorum. Şu an bahis operasyonlarını konuşurken yarın bir gün şikeye dönüşebilme ihtimallerini de konuşuyoruz. Genel çerçeveye baktığımda İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimini bahisle mücadele konusunda iyi niyetli ve kararlı görüyorum. Savcılığın tekrar düğmeye basmasıyla birlikte spor hukuku ayağı da hızlanacaktır, bunu da yakında göreceğiz.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала