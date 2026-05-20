TFF ligleri tescil etti, MHP’den itiraz geldi
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, CAS tahkim hakemi avukat Emin Özkurt oldu. Özkurt, TFF’nin ligleri... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, CAS tahkim hakemi avukat Emin Özkurt oldu. Özkurt, TFF’nin ligleri tescil etmesine gelen tepkileri ve bahis operasyonlarını değerlendirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na liglerin tescil edilmemesi çağrısında bulunarak, “Bu yıl takımlar küme düşmesin, Süper Lig’de 21 takım oynasın” dediği iddia edilmişti. TFF’den yapılan yazılı açıklamada Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig sıralamalarının tescil edildiği açıklandı. Buna göre, küme düşen ve üst lige yükselen takımlarda bir değişiklik olmadı. Kayseri MHP Milletvekili Baki Ersoy, Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ersoy, Süper Lig’in neden tescil edilmemesi gerektiğine dair hazırladığı belgeleri ve bilgileri Bahçeli’ye aktardı.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan ve değerlendirmelerde bulunan CAS tahkim hakemi avukat Emin Özkurt, şöyle konuştu:
“Liglerin tescili lig bittikten sonraki hafta yapılır genelde. Bu sene ABD’de Dünya Kupası oynanacağı için Türkiye’de de ligler erken bitti. Dün tescil edilmesi ise bir mesaj. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un başlattığı tartışma çerçevesinde bunlar dile getirildikten sonra bir anda tescil edilmesi ise bir mesajdır. TFF, “Bu tartışmaların gelişmesini engelliyorum, dallandırıp budaklandırmayın” demiş oldu. Yetki kullanarak bu konuyu kapattı. Manidar olan şu, biz Karagümrükspor’un ve Kayserispor’un düşmesi kesinleştikten sonraki hafta konu gündeme geldi. Elbette Kayserispor’un ve Karagümrükspor’un hukuki olarak itiraz hakları var. Liglerin tesciline itirazı olanların başvuruda bulunup itiraz hakları söz konusu. Ama tabii bu itirazı yaparken yanlış hukuki değerlendirmelere dayanıyorlar”
‘Yazın bahis operasyonlarında büyük bir dalga bekliyorum’
“Bahis operasyonları doğru operasyonlar. Yazın Dünya Kupası’ndan sonra veya o süreçte büyük bir dalga bekliyorum. Çok farklı isimleri ve kulüpleri de etkileyeceğini düşünüyorum. Şu an bahis operasyonlarını konuşurken yarın bir gün şikeye dönüşebilme ihtimallerini de konuşuyoruz. Genel çerçeveye baktığımda İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimini bahisle mücadele konusunda iyi niyetli ve kararlı görüyorum. Savcılığın tekrar düğmeye basmasıyla birlikte spor hukuku ayağı da hızlanacaktır, bunu da yakında göreceğiz.”