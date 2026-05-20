TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi var mı?
Türk futbolunda bahis soruşturması hız kesmiyor. Şimdi de kulüp başkanları ve yöneticiler markajda. Son beş senedeki başkan ve yöneticiler mercek altına... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
10:27 20.05.2026 (güncellendi: 10:28 20.05.2026)
© İHA / İHA-AW197135
Türk futbolunda bahis soruşturması hız kesmiyor. Şimdi de kulüp başkanları ve yöneticiler markajda. Son beş senedeki başkan ve yöneticiler mercek altına alınacak. Özellikle kendi takımının maçında rakibin kazanacağına dair bahis oynandığı tespit edilirse “şike” yaptırımı uygulanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz ekim ayında hakemler üzerinden başlattığı dev bahis soruşturmasında kritik bir aşamaya geçti.
Türkiye gazetesi haberine göre bugüne kadar hakemlerden teknik adamlara, futbolculardan kulüp personeline kadar yaklaşık 20 bin ismi mercek altına alan TFF, şimdi de son beş yıl içerisinde profesyonel liglerde görev yapmış tüm başkan ve yöneticiler için düğmeye bastı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte TFF, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na resmî bir yazı yazdı ve son beş yıllık periyotta görev alan idarecilerin T.C. kimlik numaralarını talep etti.

5 bin yönetici incelemede

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde bakanlıkla karşılıklı protokol imzalayan federasyon, talep ettiği listeyle Spor Toto Teşkilatı üzerinden kapsamlı bir inceleme başlatacak. Bu dalgada incelemeye alınacak “yönetici” sayısının 5 bini aştığı belirtiliyor.

Küme düşme tehlikesi var mı?

Talimat gereği; bir kulüp başkanı veya yöneticisinin, kendi takımının müsabakasına yönelik (özellikle rakibin kazanacağına dair) bahis oynadığının tespit edilmesi, doğrudan “şike” yaptırımıyla eşdeğer tutuluyor. İhlalin tespiti hâlinde, söz konusu kulübün bir alt kümeye düşürülmesi cezası gündeme gelebilir.

Federasyon: Küme düşmeme gündemde değil

TFF, Kayserispor’un “Binlerce futbolcu, yönetici bahis oynamış! Ligler tescil edilmesin! Küme düşme olmasın” çağrısına cevap verdi. TFF yetkilileri “Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir karar bizi geriye götürür” ifadelerini kullandı.
