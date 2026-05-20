Rubio: Trump, Küba halkına 'yeni bir ilişki' teklif ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Donald Trump'ın Küba halkına yönelik "yeni bir ilişki" teklif ettiğini söyledi. Rubio, Havana yönetimini ekonomik krizden...

2026-05-20T14:43+0300

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, her yıl 20 Mayıs'ta kutlanan "Küba Bağımsızlık Günü" dolayısıyla yayımladığı İspanyolca video mesajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba halkına “yeni bir ilişki” teklif ettiğini söyledi.Axios’un aktardığına göre Rubio, mesajında Küba’daki ekonomik sıkıntılar ve yaşam koşullarından Havana yönetimini sorumlu tuttu. Küba halkının “akıl almaz zorluklarla” karşı karşıya olduğunu savunan Rubio, ülkede “yeni bir Küba’nın” mümkün olabileceğini ifade etti.ABD Dışişleri Bakanı, “Elektriğinizin, yakıtınızın veya yiyeceğinizin olmamasının gerçek nedeni, ülkeyi kontrol edenlerin milyarlarca doları yağmalamış olmasıdır” dedi.Rubio ayrıca Trump yönetiminin Washington ile Havana arasında yeni bir ilişki kurmak istediğini belirterek, “Ancak bu ilişki doğrudan Küba halkıyla olmalı, GAESA ile değil” ifadelerini kullandı.ABD yönetiminin Küba halkına 100 milyon dolarlık gıda ve ilaç yardımı teklif ettiğini aktaran Rubio, bu yardımların “güvenilir yardım kuruluşları” aracılığıyla dağıtılması gerektiğini söyledi.Rubio, halkın yöneticilere oy verebildiği, hükümeti eleştirdiği için hapse girme korkusu yaşamadığı bir Küba’nın mümkün olduğunu savunarak, Bahamalar, Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika gibi bölge ülkelerini örnek gösterdi.

