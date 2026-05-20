‘Putin’in Çin ziyareti, Çin için inanılmaz bir reklam’

Doç. Dr. Mehmet Ali Koçakoğlu'na göre Çin tarafı, Donald Trump'ın Pekin ziyaretini çok ciddiye almadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Şi Cinping ile...

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Avrupa liderleri ve NATO müttefiklerine karşı takındığı sert üslubun aksine Pekin’de sergilediği oldukça ılımlı, sakin ve saygılı tutumla dikkat çeken Çin ziyareti, Washington’ın Küresel Güney karşısında değişen güç dengelerini kabul etmek zorunda kaldığı yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Pekin yönetiminin somut taahhütlerden kaçınan söylemleri ve kendi basın organlarının görüşmeyi adeta görmezden gelen mesafeli tutumu Batı merkezli diplomasi anlayışına net bir yanıt teşkil ediyor.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Tayvan konusunun müzakereye kapalı bir kırmızı çizgi olarak koruması ve Tahran’ın haklılığına destek vermesi, Washington’ın bölgedeki askeri ve siyasi sınırlarını netleştiren adımlardan biri oldu. İç politikada elini rahatlatmayı hedeflediği belirtilen Trump’ın Şi Cinping’e iş birliği teklif ettiği bu tabloda, Rusya’nın Pekin ziyareti Çin’in küresel gücünü pekiştiren muazzam bir propagandaya dönüşürken; İran’ın Batı müdahalelerine neredeyse tek başına direnmesi Batı hegemonyasının çözüldüğü yepyeni bir jeopolitik mücadelenin başladığını gösteriyor.Trump’ın Çin ziyaretinin sonuçlarını ve küresel kriz bölgelerine etkilerini Doç. Dr. Mehmet Ali Koçakoğlu ile konuştuk.‘Gazeteciler Trump ziyaretini gündem dahi etmedi’Trump’ın Pekin ziyaretinin NATO müttefikleriyle yaptığı görüşmelerden farklı olduğunu belirten Koçakoğlu; Çin basınının ziyarete ilişkin soru sormamasını, Çin’in tutumunu gösteren bir emare olarak okuyor:‘Çinliler ilişkilerini anlaşmalar üzerinden kurmuyor’Çin tarafının diplomasiden yana tutum sergilemesine vurgu yapan Koçakoğlu; Pekin yönetiminin, Tayvan ve İran gibi konularda net tavırlar ortaya koyduğunu söyledi. Koçakoğlu’na göre Pekin, ‘çok kutupluluk’ kavramını önemsiyor:‘ABD yeniden İran’a saldırırsa bu uzun vadeli olmaz’ABD’nin olası bir İran saldırısının uzun süre devam edemeyeceğini ifade eden Koçakoğlu’na göre savaşın bitmesi Washington yönetiminin iç politikası açısından da oldukça önemli. Koçakoğlu’na göre Çin, müzakereleri hatırlatma yoluna giderek devreye girebilir:‘İran savaşı her şeyi bitirmedi, her şey yeni başlıyor’ABD’nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ziyaretini de hatırlatan Koçakoğlu’na göre Çin’in dünya siyasetinde fark edilmemesi imkansız. İran savaşının ‘her şeyi bitireceği’ görüşüne katılmadığını ifade eden Koçakoğlu, saldırılara karşı neredeyse tek başına direnen İran’ın Küresel Güney’e ilham verdiğini kaydetti:

