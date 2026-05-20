İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Konya'da sağanak sonrası sel: Bazı mahalleler sular altında kaldı
Konya’nın Yunak ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu ve ulaşımda aksamalara yol açtı. 20.05.2026, Sputnik Türkiye
19:23 20.05.2026
© AA / Abdulkadir UysalKonya’nın Yunak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı
Konya’nın Yunak ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu ve ulaşımda aksamalara yol açtı.
Yunak ilçesinde ikindi saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran yağış, Karataş ve Fatih mahallelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Yoğun yağış nedeniyle ilçeyi çevre ilçelere bağlayan bazı yollar sel sularıyla kapanırken, belediye ekipleri greyder ve iş makineleriyle bölgede çalışma başlattı. İlçe Emniyet ve Zabıta ekipleri de güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
Yetkililer, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını belirterek, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Fındık bahçesinde heyelan: 3 ev ve 1 ahır boşaltıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2026
Fındık bahçesinde heyelan: 3 ev ve 1 ahır boşaltıldı
