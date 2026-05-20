İran Savaşı sonrası ABD’de gıda krizi
İSBAK Genel Müdürü Erdem Samut: Yapay zekayı kullanmayı bilmeyenlerin işi riskte
Abone ol
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında - İran savaşı sonrası ABD’de büyüyen gıda krizini değerlendirdi. Çağatay, savaş nedeniyle temel tüketim ürünlerinde fiyatların hızla arttığını belirtti.
ABD’de yükselen gıda fiyatlarını ve savaş ekonomisinin etkilerini değerlendirdi. ABD’de savaş nedeniyle temel tüketim ürünlerinde ciddi fiyat artışları yaşandığını söyleyen Çağatay, Türkiye’de ise yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının vatandaşın alım gücünü daha da zorladığını ifade etti.
‘Amerika’nın savaş için yaptığı harcamanın 100 milyar doları aştığı söyleniyor’
Çağatay, ABD’de savaşın ekonomik etkilerinin hissedilmeye başladığını belirterek şöyle konuştu:
“Amerika’da savaş nedeniyle fiyatlar artıyor. Fiyatlardaki artış o kadar dehşet verici boyutlara geldi ki Amerikan vatandaşları artık Donald Trump’ın biletini kesmek üzere yeni bir aşamaya girdi. Amerika Birleşik Devletleri’nin İran savaşı nedeniyle 58 milyar dolarlık bir harcama yaptığı düşünülüyor. Pentagon’a bakarsanız 20 milyar dolar deniyor ama Washington Post ya da New York Times gibi gazetelere bakarsanız 50 milyar doların üzerinde bir harcama yapıldığı iddia ediliyor. Bağımsız kaynaklar ise savaş için 100 milyar doların üzerinde harcama yapıldığını söylüyor.”
‘Amerika’da öncelikle gıda fiyatları yükseliyor’
ABD’de savaşın ardından özellikle temel tüketim ürünlerinde fiyat artışı yaşandığını söyleyen Çağatay, domates fiyatı üzerinden örnek verdi:
“Amerika’da fiyatlar artıyor. Öncelikle gıda fiyatları yükseliyor. Mesela Amerika’da yarım kilo domatesin fiyatı 2.69 dolar. Bu da Türk lirasıyla yaklaşık 123 liraya denk geliyor. Türkiye’den iyi mi kötü mü siz karar verin. Şu anda domatesin bol zamanı olduğu için fiyatlar biraz daha aşağıda olabilir ama savaştaki Amerika yarım kilo domatesi 123 liraya yiyor.”
‘Domates üretiminde dünyada ilk beş ülke arasındayız’
Türkiye’nin domates üretimindeki yerine de değinen Çağatay, şunları söyledi:
“Domates üretiminde dünyada ilk beşin içindeyiz. Bazen altıncı ya da yedinci olabiliyoruz, bazen dördüncü sıraya çıkabiliyoruz. Domates üretiminde İspanya’nın hemen ardından iyi bir yerdeyiz. Nüfusuyla orantılı olarak en fazla domates üreten ülke doğal olarak Çin. Amerika da üretimde önemli ülkelerden biri. Daha sonra Meksika, İspanya, Türkiye ve Portekiz geliyor. Biz domatesi neredeyse savaştaki Amerika kadar pahalı yiyoruz.”
‘Türkiye’nin aylık enflasyonu, Amerika’nın yıllık enflasyonunu geçti’
ABD’de yıllık enflasyonun yüzde 3.8 olduğunu belirten Çağatay, Türkiye’deki aylık enflasyon oranına dikkat çekti:
“Amerikan Çalışma Bakanlığı’nın son tüketici fiyat endeksine göre Nisan ayında genel enflasyon aylık bazda yüzde 0.6 yükseldi, yıllık enflasyon ise yüzde 3.8 oldu. Türkiye’nin Nisan ayı enflasyonu ise yüzde 4.2. Savaştaki Amerika Birleşik Devletleri’nin yıllık enflasyonu yüzde 3.8. Türkiye ise bir ayda yüzde 4.2 enflasyon üretiyor. Amerika’nın bir yılda ürettiği enflasyonun daha üzerinde bir enflasyonu biz bir ayda üretiyoruz.”
‘Eti Amerika’dan çok daha pahalı yiyoruz’
Çağatay, et fiyatları üzerinden yaptığı karşılaştırmada ise Türkiye’de vatandaşların daha yüksek maliyetle karşı karşıya olduğunu söyledi:
“Ette durum farklı. Savaştaki Amerika bizden daha ucuza et yiyor. Amerika’da Mart ayına göre sığır eti fiyatı 24 cent arttı ve kilosu 6.92 dolara yükseldi. Bu da yaklaşık 315 liraya denk geliyor. Gidin herhangi bir markete, 315 liraya et bulursanız bir kamyon da bizim için alın getirin.”