İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Kazandığımız bilgiyle, savaşa dönüş pek çok sürpriz içerecek
12:53 20.05.2026
© AP Photo / Khaled ElfiqiAbbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı, ABD Kongresi raporunda İran savaşında onlarca Amerikan uçağının kaybedildiğinin kabul edildiğini belirterek yeni bir savaşın 'çok daha fazla sürpriz barındıracağını' söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’a yönelik savaşta ABD’nin ciddi askeri kayıplar verdiğini savunarak, “Öğrendiğimiz dersler ve kazandığımız bilgiyle, savaşa dönüş daha pek çok sürpriz içerecek” açıklamasında bulundu.
Arakçi, ABD Kongresi Araştırma Servisi’nin İran ile yaşanan savaşta Amerikan ordusunun uçak kayıplarına ilişkin raporunu paylaşarak değerlendirmede bulundu.
İran Dışişleri Bakanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İran'a savaşın başlatılmasından aylar sonra, ABD Kongresi milyarlarca dolar değerinde onlarca uçağın kaybını kabul ediyor. Göklere çıkarılan F-35'i ilk kez düşürenin de güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz olduğu doğrulandı. Öğrendiğimiz dersler ve kazandığımız bilgiyle, savaşa dönüş daha pek çok sürpriz içerecek.

ABD Kongresi Araştırma Servisi tarafından hazırlanan raporda ise İran ile savaş sırasında ABD ordusunun toplam 42 uçak kaybettiği bilgisine yer verildi. Raporda, kaybedilen araçlar arasında 1 F-35, 4 F-15 ve 7 KC-135 yakıt ikmal uçağının bulunduğu belirtildi.
