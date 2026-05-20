Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı açıkladı: CHP lideri Özel'e tazminat cezası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açılan manevi tazminat davasında mahkemenin kararını açıkladı.Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP lideri Özel’in 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Genel Merkezi’nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldığını belirtti.Paylaşımda, mahkemenin Özel’in 'yakışıksız ifadeler ve haksız ithamlar' nedeniyle 300 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiği ifade edildi.
17:33 20.05.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açılan manevi tazminat davasında mahkemenin kararını açıkladı.
Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP lideri Özel’in 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Genel Merkezi’nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldığını belirtti.
Paylaşımda, mahkemenin Özel’in 'yakışıksız ifadeler ve haksız ithamlar' nedeniyle 300 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiği ifade edildi.
