CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında kullandığı ifadelerin Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik olmadığını açıkladı. 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T23:27+0300
özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla arasında yaşanan 'Saray’da mermer' polemiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP lideri Özel, partisinin grup toplantısında 'mutlak butlan' talepli tartışmalara yönelik, “Saray’da mermer olacağına toprak ol bağrında güller yetişsin” demişti. Özel’in bu sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan bugün videolu mesajla yanıt geldi. Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar; namuslu dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez” dedi.
'Benim laflarım, sarayda mermer olana söylendi'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazete Pencere'ye bugün verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
Benim laflarım, sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu’na değil. Kurultay Seçimini hazmetmeyenler 31 Mart 2024 seçim sonucu hazmetmeyenler ittifakına laf ediyorum. Kılıçdaroğlu’nun ağzından 'Ben mahkeme kararıyla geleceğim' diye bir şey duymadım ama duysam yakıştırmam. Ben Kemal Bey’in Saray’dan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım. O alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘CHP’nin mevcut yönetimine karşı bir açıklama yapmamı beklemesinler’ demesini ümit ederim.