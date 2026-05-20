https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/baskurtistandan-ay-yola-muzik-grubu-istanbuldaki-etnospor-kultur-festvalinde-sahne-alacak-1105885653.html

Başkurtistan'dan Ay Yola müzik grubu, İstanbul'daki Etnospor Kültür Festvali'nde sahne alacak

Başkurtistan'dan Ay Yola müzik grubu, İstanbul'daki Etnospor Kültür Festvali'nde sahne alacak

Sputnik Türkiye

Etkinliğin organizatörleri, Sputnik'e verdiği demeçte Rus müzik grubu Ay Yola'nın İstanbul'da düzenlenen Etnosport Kültür Festivali'nin müzik alanındaki ana... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T17:10+0300

2026-05-20T17:10+0300

2026-05-20T17:10+0300

yaşam

rusya

türkiye

i̇stanbul

atatürk havalimanı

başkurtistan cumhuriyeti

müzik

dünya etnospor konfederasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105870699_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_3a5aeb1d8a10c35b87825f5391c3b6cc.png

Projenin kurucusu ve yapımcısı Ruslan Şayhitdinov, Sputnik'e demecinde Ay Yola'nın İstanbul performansında şarkılarının giriş bölümlerinin ve arka planlarının Türkçe çevirisini sunmayı planladığını söyledi.Şeyhitdinov, “Şarkılarımız tek bir zincirin halkaları gibi. Esasen bu bir müzikal ve söz konusu etkinlikte Türkçeye çevrilmiş bir program sunacağız: Giriş bölümleri, şarkı arka plan hikayeleri ve temel anlamlar çevrilecek. İstanbul sakinleri ve konuklar, Ural-Batır destanının dünyasının derinliklerine inebilecek, ruhunu, saflığını ve tüm tarihi boyunca gösterdiği parlak gücü deneyimleyebilecek” dedi ve şöyle devam etti:Şeyhitdinov, Ural Batır destanının tam da iyilik ve kötülük arasındaki bu ebedi çatışmayı anlattığını ifade etti.Çok yönlü müzisyen Rinat Ramazanov, ‘insanların çölde susuz kalanlar gibi maneviyata susadıklarını’ belirtti. Ramazanov, “Ruhun beslenmeye ihtiyacı var. Manevi beslenme ise köklerimiz, kökenlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz, destanlarımız, kültürümüz, inancımızdır. İnsanlar kelimenin tam anlamıyla buna susamışlardı. Ve bizim bugünkü çalışmalarımızı, yükselişimizi bununla ilişkilendiriyoruz. Ural Batır, yaş, milliyet veya din ne olursa olsun anlamları kapsayan bir şey olup herkesçe anlaşılabiliyor. Bu büyük hikâyede biz sadece birer dişliyiz, bu muazzam, engin şeyin mekanizmalarından sadece biriyiz” diye konuştu.Pazartesi günü grubun birkaç üyesi Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda performans sergiledi. Etkinliğe konsolosluk mensupları, kültür sanat temsilcileri, iş dünyası ve medya temsilcileri, Başkurt ve Tatar diasporalarının üyeleri ile İstanbul’daki üniversitelerin öğrencileri katıldı. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Aleksandr Kalaçev, yaptığı açılış konuşmasında topluluğun ana dilin ve kültürün tanıtılmasına sunduğu paha biçilmez katkıyı vurguladı. Kalaçev, bu değerlerin çok uluslu ülkenin zenginliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.Etnospor Kültür Festivali’nin sekizincisi 21-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleyecek. Konser, festivalin diğer tüm etkinlikleri gibi ücretsiz olacak. Festival, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenleniyor. Erdoğan, festival katılımcılarının ilk kez eski Rus halk oyunu lapta ve eski Rus satranç oyunu tavreli’yi deneme imkanı bulacaklarını açıkladı.

rusya

i̇stanbul

başkurtistan cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başkurtistan'dan Ay Yola müzik grubu, İstanbul'daki Etnospor Kültür Festvali'nde sahne alacak Sputnik Türkiye Başkurtistan'dan Ay Yola müzik grubu, İstanbul'daki Etnospor Kültür Festvali'nde sahne alacak 2026-05-20T17:10+0300 true PT1M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, i̇stanbul, atatürk havalimanı, başkurtistan cumhuriyeti, müzik, dünya etnospor konfederasyonu, видео