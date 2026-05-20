Başkurtistan'dan Ay Yola müzik grubu, İstanbul'daki Etnospor Kültür Festvali'nde sahne alacak
Etkinliğin organizatörleri, Sputnik'e verdiği demeçte Rus müzik grubu Ay Yola'nın İstanbul'da düzenlenen Etnosport Kültür Festivali'nin müzik alanındaki ana... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
yaşam
rusya
türkiye
i̇stanbul
atatürk havalimanı
başkurtistan cumhuriyeti
müzik
dünya etnospor konfederasyonu
Etkinliğin organizatörleri, Sputnik'e verdiği demeçte Rus müzik grubu Ay Yola'nın İstanbul'da düzenlenen Etnosport Kültür Festivali'nin müzik alanındaki ana katılımcılarından biri olduğunu söyledi. Ay Yola'nın gösterisi, festivalin son günü olan 24 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.
Projenin kurucusu ve yapımcısı Ruslan Şayhitdinov, Sputnik'e demecinde Ay Yola'nın İstanbul performansında şarkılarının giriş bölümlerinin ve arka planlarının Türkçe çevirisini sunmayı planladığını söyledi.
Şeyhitdinov, “Şarkılarımız tek bir zincirin halkaları gibi. Esasen bu bir müzikal ve söz konusu etkinlikte Türkçeye çevrilmiş bir program sunacağız: Giriş bölümleri, şarkı arka plan hikayeleri ve temel anlamlar çevrilecek. İstanbul sakinleri ve konuklar, Ural-Batır destanının dünyasının derinliklerine inebilecek, ruhunu, saflığını ve tüm tarihi boyunca gösterdiği parlak gücü deneyimleyebilecek” dedi ve şöyle devam etti:
“Şarkılarımızda yer alan anlamlar (çalışmalarımız halkımızın edebi anıtı olan kadim destan 'Ural Batır'a dayanıyor) herkes tarafından anlaşılabiliyor. Ve günümüzde pop müzik sahnesinde, bunu aktaran türden müzik eksikliği hissedildiği ortada. Artık insanların sadece moda seslerden veya danslardan zevk alması değil, herkesin kanında olan daha büyük, daha derin anlamlarla dolu müzik dinlemesi gerekiyor. Teknolojiler değişiyor, zaman değişiyor, insan uzaya gidiyor fakat insanın içinde, ruhunda hiçbir şey değişmiyor. Bu nedenle çalışmalarımız yankı uyandırdı.”
Şeyhitdinov, Ural Batır destanının tam da iyilik ve kötülük arasındaki bu ebedi çatışmayı anlattığını ifade etti.
Çok yönlü müzisyen Rinat Ramazanov, ‘insanların çölde susuz kalanlar gibi maneviyata susadıklarını’ belirtti. Ramazanov, “Ruhun beslenmeye ihtiyacı var. Manevi beslenme ise köklerimiz, kökenlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz, destanlarımız, kültürümüz, inancımızdır. İnsanlar kelimenin tam anlamıyla buna susamışlardı. Ve bizim bugünkü çalışmalarımızı, yükselişimizi bununla ilişkilendiriyoruz. Ural Batır, yaş, milliyet veya din ne olursa olsun anlamları kapsayan bir şey olup herkesçe anlaşılabiliyor. Bu büyük hikâyede biz sadece birer dişliyiz, bu muazzam, engin şeyin mekanizmalarından sadece biriyiz” diye konuştu.
Pazartesi günü grubun birkaç üyesi Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda performans sergiledi. Etkinliğe konsolosluk mensupları, kültür sanat temsilcileri, iş dünyası ve medya temsilcileri, Başkurt ve Tatar diasporalarının üyeleri ile İstanbul’daki üniversitelerin öğrencileri katıldı. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Aleksandr Kalaçev, yaptığı açılış konuşmasında topluluğun ana dilin ve kültürün tanıtılmasına sunduğu paha biçilmez katkıyı vurguladı. Kalaçev, bu değerlerin çok uluslu ülkenin zenginliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.
İlk albümlerini 2025 yılında yayınlayarak popüler olan Ay Yola topluluğunun hit şarkısı Homay’ın videosu YouTube'da 50 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı. Grubun şarkıları çeşitli platformlarda 3 milyardan fazla kez dinlendi.
Etnospor Kültür Festivali’nin sekizincisi 21-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleyecek. Konser, festivalin diğer tüm etkinlikleri gibi ücretsiz olacak. Festival, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenleniyor. Erdoğan, festival katılımcılarının ilk kez eski Rus halk oyunu lapta ve eski Rus satranç oyunu tavreli’yi deneme imkanı bulacaklarını açıkladı.