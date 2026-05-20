Adem Kılıç: Yeni soğuk savaş döneminin kuralları oluştu
Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’nde konuşan Siyaset Bilimci Adem Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretinin etkilerini değerlendirdi. Kılıç, Trump’ın Çin gezisinden net bir sonuç alamadığını söyledi ve “Yeni soğuk savaş döneminin kuralları oluştu. ABD- Çin gerginliği artarak devam edecek” dedi.
Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’ne konuk olan Siyaset Bilimci ve Yazar Adem Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretinin ardından İran’la ilgili verdiği sert mesajları değerlendirdi.
Dünyanın son dönemde diplomatik görüşmelerle ilgili bir kırılmanın içerisinde olduğunu vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:
“ABD, tarihsel olarak arka plana itildiği bir süreç yaşıyor. Trump da bunu bertaraf edebilmek için diplomatik hamleler yapıyor. Trump’ın, Şi Cinping’le görüşmeye giderken üç tane ana hedefi vardı. Bunların ilki Amerikan mahkemelerinin iptal etme riski olan gümrük tarifleri meselesi var. Trump bu tarifeleri koruyacak yeni bir ticaret ateşkesi sağlamak istiyordu. Fakat başarılı olamadı. İkincisi Çin’in İran üzerindeki etkisini kullanarak Orta Doğu’daki savaşı bitirmek istiyordu. En azından İran’a bir baskı daha oluşturmak ve müzakere masasından hızlı bir sonuç almak istiyordu. Buna da ulaşamadı. Üçüncüsü de kendi iç politikasına yönelik güçlü bir lider görüntüsüyle bir başarı fotoğrafı vermek istiyordu. Bunu da net bir şekilde veremediğini görüyoruz. Yani Trump, Çin gezisinden kesinlikle net bir sonuç alamadı. Yapay zeka teknolojileri, Tayvan meselesi, yarı iletkenler ve çip teknolojisi, Güney Çin Denizi’ndeki problemler gibi konuların hiçbirinin net bir şekilde sonuçlanmadığını ve Trump’ın bu şekilde evine döndüğünü söyleyebiliriz.”
‘Yeni soğuk savaş döneminin kuralları oluştu’
Ziyaretle birlikte yeni soğuk savaş döneminin kurallarının da oluştuğunu belirten Adem Kılıç, “Bu görüşme bize rekabetin artarak devam edeceğini gösterdi. Çin ve ABD’nin çok daha agresif politikalar izleyeceğini düşünüyorum. İki ülke ekonomik bağlarını tam olarak koparamıyor. Karşılıklı olarak yatırım yaptıkları bir ortam var. Teknoloji alanında ciddi bir rekabet var. Askeri gerilimi kontrol altında tutacakları bir durumu iki taraf da kabul ediyor zaten. Üçüncü ülkeler üzerinden nüfuz savaşı büyüyecek” ifadelerini kullandı.
‘ABD, tüm müttefiklerine zarar veriyor’
Çin’in dış politikada yumuşak bir tavır takındığını vurgulayan Kılıç, şunları söyledi:
“İran savaşında da çok sert bir tavır sergilemiyor. Büyük gelişmelere genelde dahil olmuyorlar. Bence ABD, İran’a yakın zamanda saldıracak. Hürmüz’le ilgili süreç bir saldırı yapılmadan sonuçlanmayacak. İran, asıl uranyumun Hürmüz olduğunu gördü. ABD, savaşa girmeden önce hesaplamadığı bir süreçte tüm müttefiklerinin güvenini kaybetti. Farklı müttefiklik ilişkileri ortaya çıkmaya başladı. Körfez ülkelerinin Çin ile diplomasisi arttı. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan gibi bir paktın oluşmasıyla ilgili süreç çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Herkes ABD’nin güvenlik çatısına güvenemeyeceğini net bir şekilde anladı. Avrupa da kendi çıkarlarının önemsenmediğini, yalnızca ABD ve İsrail’in çıkarlarının önemsendiğini gördü. Rusya’dan enerji alamayan Avrupa, Hürmüz’den gelen enerji kaynağından da mahrum kaldı. Yani ABD, dünyadaki tüm müttefiklerine zarar verecek bir pozisyona geldi.”