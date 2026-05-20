Adem Kılıç: Yeni soğuk savaş döneminin kuralları oluştu

“ABD, tarihsel olarak arka plana itildiği bir süreç yaşıyor. Trump da bunu bertaraf edebilmek için diplomatik hamleler yapıyor. Trump’ın, Şi Cinping’le görüşmeye giderken üç tane ana hedefi vardı. Bunların ilki Amerikan mahkemelerinin iptal etme riski olan gümrük tarifleri meselesi var. Trump bu tarifeleri koruyacak yeni bir ticaret ateşkesi sağlamak istiyordu. Fakat başarılı olamadı. İkincisi Çin’in İran üzerindeki etkisini kullanarak Orta Doğu’daki savaşı bitirmek istiyordu. En azından İran’a bir baskı daha oluşturmak ve müzakere masasından hızlı bir sonuç almak istiyordu. Buna da ulaşamadı. Üçüncüsü de kendi iç politikasına yönelik güçlü bir lider görüntüsüyle bir başarı fotoğrafı vermek istiyordu. Bunu da net bir şekilde veremediğini görüyoruz. Yani Trump, Çin gezisinden kesinlikle net bir sonuç alamadı. Yapay zeka teknolojileri, Tayvan meselesi, yarı iletkenler ve çip teknolojisi, Güney Çin Denizi’ndeki problemler gibi konuların hiçbirinin net bir şekilde sonuçlanmadığını ve Trump’ın bu şekilde evine döndüğünü söyleyebiliriz.”