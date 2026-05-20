Abdulkadir Selvi: Özgür Özel istifa mı edecek Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?
"İstifa etmek yerine cumhurbaşkanı adaylığına koşuyor. Bence de CHP’nin cumhurbaşkanı adayı CHP genel başkanı olmalı.
Ben, Özgür Özel’i zaman zaman eleştiren bir gazeteciyim ama mücadeleyi Özgür Özel versin, parsayı Mansur Yavaş toplasın. Yok öyle armut piş ağzıma düş."
"Bu aşamada CHP kulislerinde konuşulan bir formülü paylaşmak istiyorum. Ekrem İmamoğlu tutuklanmasın diye cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti. Aynı modelin bu kez Özgür Özel için kullanılması konuşuluyor. Özgür Özel’in bu süreci mağduriyete dönüştürüp cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesi düşünülüyor.
Özgür Özel, bu sürece giden yapı taşlarını döşemeye başladı. Balıkesir’de yaptığı açıklama ile Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının gündemden düşmesini sağladı.
Özgür Özel, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adayımız olur. Onun yerine mücadelemiz sürer. Herhangi bir CHP’li, CHP’nin cumhurbaşkanı adayıdır” dedi."