Mersin'de silahlı saldırıda hayatlarını kaybetmişlerdi: 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de silahlı saldırılarda hayatlarını kaybeden 5 kişi için cenaze töreni düzenlendi. Törende yakınlarını kaybedenler büyük üzüntü yaşadı. 19.05.2026, Sputnik Türkiye

Mersin'de dün Metin Öztürk'ün şehrin farklı yerlerinde düzenlediği silahlı saldırılarda yaşamlarını yitiren beş kişi son yolculuklarına uğurlandı. Törende aileler büyük üzüntü yaşadı.Son yolculuklarını birlikte uğurlandılarTarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde dün, Metin Öztürk'ün (37) silahlı saldırılarında yaşamını yitiren eski eşi Arzu Özden (32) ile Ahmet Ercan (18), Sabri Pan (30), Yunus Emre Oktay (16) ve Abdullah Koca'nın (50) cenazeleri Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü.Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Hasan Ufuk Çakır, CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.Törende üzüntü yaşayan aileler, gözyaşı döktü.Ne olmuştu?Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde sokakta yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabancayla öldüren Metin Öztürk, Tarsus ilçesindeki farklı mahallelerde lokanta sahibi Sabri Pan ve iş yerinde çalışan Ahmet Ercan, hayvan otlatan Yusuf Oktay, motosikletli Abdullah Koca ile bir akaryakıt istasyonunda bekleyen tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu öldürmüş, kaçış güzergahında 8 kişiyi yaralamıştı.Karakütük Mahallesi Çokak mevkisindeki ormanlık alana yakın bir ikamette saklandığı belirlenen Öztürk, etrafının İl Jandarma Komutanlığı ve jandarma özel harekat ekiplerince sarılmasının ardından tabancasıyla intihar etmişti.Mersin Valiliği saldırganın, madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

