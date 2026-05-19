Kuzey Koreli sporcular 7 yıl sonra Güney Kore'de
Kuzey Kore temsilcisi Naegohyang Kadın Futbol Kulübü, AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması için Güney Kore'ye ulaştı. Ziyaretle birlikte Kuzey... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
Kuzey Kore temsilcisi Naegohyang Kadın Futbol Kulübü, AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması için Güney Kore’ye ulaştı. Ziyaretle birlikte Kuzey Koreli sporcular, yaklaşık 7,5 yıl aradan sonra ilk kez Güney Kore topraklarına giriş yaptı.
Kuzey Kore Naegohyang Kadın Futbol Kulübü’nün 39 kişilik kafilesi, Pekin’den kalkan uçakla İncheon Uluslararası Havalimanı’na ulaştı. Böylece Kuzey Koreli sporcular, uzun yılların ardından yeniden Güney Kore’ye giriş yaptı.
Oyuncular ve teknik ekip, havalimanında geniş güvenlik önlemleri ve yoğun basın ilgisi eşliğinde otobüslerine geçti.
Naegohyang Kadın Futbol Kulübü, AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Güney Kore temsilcisi Suwon Kadın Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Suwon kentinde oynanacak mücadeleye futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği, satışa çıkan 7 binden fazla biletin kısa sürede tükendiği bildirildi.
Karşılaşma öncesinde sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu “ortak taraftar grubu”nun da yaklaşık 3 bin koltuk satın aldığı açıklandı.
Kuzey Kore kadın futbolu ise son yıllarda uluslararası arenada elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Ülkenin 20 yaş altı kadın milli takımı, iki yıl önce FIFA U20 Kadınlar Dünya Kupası’nı kazanmıştı. Naegohyang kadrosunda bulunan bazı futbolcuların da şampiyon kadroda yer aldığı belirtiliyor.
Kuzey Kore, ayrıca FIFA U17 Kadınlar Dünya Kupası’nın son iki organizasyonunda da kupaya uzanarak altyapıdaki gücünü ortaya koydu.
Öte yandan Kuzey Koreli sporcuların Güney Kore’ye son ziyareti 2018 yılında gerçekleşmişti. İki ülke o dönemde ortak masa tenisi takımıyla uluslararası turnuvalarda yer alırken, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları kapsamında birleşik kadın buz hokeyi takımı da kurulmuştu.
