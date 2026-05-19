Fenerbahçe Başkanı Saran'dan veda mesajı: '7 ay çok çabuk geçti'
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, görevde geçirdikleri 7 aylık sürecin yoğun ve hızlı geçtiğini belirterek, bir kupa daha kazanılması halinde yönetimlerinin... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T19:31+0300
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, görevde geçirdikleri 7 aylık sürecin yoğun ve hızlı geçtiğini belirterek, bir kupa daha kazanılması halinde yönetimlerinin kulüp tarihinin en çok kupa kazanan dönemlerinden biri olacağını söyledi.
Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı’nın Ünye Kadın Spor Kulübü’nü 8-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen kupa törenine inen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli kulübün bu sezon elde ettiği başarılara dikkat çeken Başkan Saran, erkek basketbol takımının Yunanistan’da EuroLeague şampiyonluğunu kazanması halinde yönetimlerinin en fazla kupa kazanan dönem olacağını söyledi.
Görev sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Saran, "Bir kupa daha alırsak galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz. Bu 7 ay çok çabuk geçti. Güzel bir ekip oluşturduk. Gecemizi gündüzümüze verdik. Buradan ayrılırken kimse Sadettinci olarak ayrılmıyor, hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık. Bizden sonra gelenlere destek olacağız" dedi.