Almanya: Türkiye’nin, AB’nin savunma politikalarının geliştirilmesi sürecinde bulundurulmasını destekliyoruz
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye’nin hem NATO içinde stratejik bir müttefik hem de AB için önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayarak... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T04:28+0300
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye’nin hem NATO içinde stratejik bir müttefik hem de AB için önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayarak, Ankara’nın Avrupa Birliği’nin savunma ve sanayi politikalarında dikkate alınmasını desteklediklerini açıkladı.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Berlin’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Wadephul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Fidan’dan, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefini sürdürdüğünü duyduklarını belirterek bunun 'olumlu bir mesaj' olduğunu ifade etti.
Alman hükümetinin, özellikle ortak çıkar alanlarında, Türkiye ile AB arasındaki stratejik ilişkilerin daha da güçlendirilmesini istediğini söyleyen Wadephul, bu yaklaşımın iki taraf açısından da önemli olduğuna dikkat çekti.
'Türkiye AB’nin savunma politikalarında dikkate alınmalı'
Wadephul, Türkiye’nin Avrupa açısından taşıdığı stratejik öneme işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
“Türkiye, önemli bir NATO müttefiki ve aynı zamanda AB’nin güçlü ticaret ortaklarından biri. Bu nedenle Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin savunma ve sanayi politikalarının geliştirilmesi sürecinde göz önünde bulundurulmasını destekliyoruz.”
Wadephul, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yakınlaşma isteği sürerse Almanya’nın 'dostane ve güvenilir bir ortak' olmaya devam edeceğini söylerken, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını içeren Kopenhag kriterlerinin, AB üyeliği için vazgeçilmez şartlar olduğunu da vurguladı:
Türkiye AB'ye doğru ilerlemek isterse o zaman Almanya'da dostane ve güvenilir bir ortak bulacaktır. Burada, Kopenhag kriterleri, yani demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları, AB üyeliği için bağlayıcı bir ön koşul olmaya devam etmektedir
Ayrıca, AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun da önemli bir adım olabileceğini belirtti.