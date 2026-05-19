Almanya: Türkiye’nin, AB’nin savunma politikalarının geliştirilmesi sürecinde bulundurulmasını destekliyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye’nin hem NATO içinde stratejik bir müttefik hem de AB için önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayarak... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Berlin’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Wadephul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Fidan’dan, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefini sürdürdüğünü duyduklarını belirterek bunun 'olumlu bir mesaj' olduğunu ifade etti.Alman hükümetinin, özellikle ortak çıkar alanlarında, Türkiye ile AB arasındaki stratejik ilişkilerin daha da güçlendirilmesini istediğini söyleyen Wadephul, bu yaklaşımın iki taraf açısından da önemli olduğuna dikkat çekti.'Türkiye AB’nin savunma politikalarında dikkate alınmalı'Wadephul, Türkiye’nin Avrupa açısından taşıdığı stratejik öneme işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:Wadephul, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yakınlaşma isteği sürerse Almanya’nın 'dostane ve güvenilir bir ortak' olmaya devam edeceğini söylerken, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını içeren Kopenhag kriterlerinin, AB üyeliği için vazgeçilmez şartlar olduğunu da vurguladı:Ayrıca, AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun da önemli bir adım olabileceğini belirtti.

