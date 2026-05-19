https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/19-mayis-hava-durumu-aralikli-yagis-6-bolgede-etkili-olacak-1105840588.html

19 Mayıs hava durumu: Aralıklı yağış 6 bölgede etkili olacak

19 Mayıs hava durumu: Aralıklı yağış 6 bölgede etkili olacak

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre 6 bölgede aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı kuzey doğu kesimlerde 5 derece azalıyor. 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T07:24+0300

2026-05-19T07:24+0300

2026-05-19T07:24+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

bursa hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/11/1067162671_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f41470483a823132cd6b76c1cc74b888.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, (Düzce ve Zonguldak dışında) Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri, gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir ve Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA – 28°C – Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde itibaren aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL – 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutluKIRKLARELİ – 24°C – Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutluEGEParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – 22°C – Parçalı, yer yer bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıİZMİR – 27°C – Parçalı ve az bulutluMANİSA – 27°C – Parçalı bulutluMUĞLA – 25°C – Parçalı bulutluAKDENİZParçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – 28°C – Parçalı bulutluBURDUR – 24°C – Parçalı ve yer yer çok bulutluHATAY – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 24°C – Parçalı bulutluKONYA – 23°C – Parçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, (Zonguldak ve Düzce dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE – 24°C – Parçalı ve çok bulutluKASTAMONU – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK – 21°C – Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN – 21°C – Parçalı ve çok bulutluSİİRT – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA – 25°C – Parçalı bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/tokat-valiligi-acikladi-15-mahalle-ve-7-koy-tahliye-edilecek-1105839315.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu