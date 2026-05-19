Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/19-mayis-hava-durumu-aralikli-yagis-6-bolgede-etkili-olacak-1105840588.html
19 Mayıs hava durumu: Aralıklı yağış 6 bölgede etkili olacak
19 Mayıs hava durumu: Aralıklı yağış 6 bölgede etkili olacak
Sputnik Türkiye
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre 6 bölgede aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı kuzey doğu kesimlerde 5 derece azalıyor. 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T07:24+0300
2026-05-19T07:24+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
bursa hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/11/1067162671_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f41470483a823132cd6b76c1cc74b888.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, (Düzce ve Zonguldak dışında) Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri, gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir ve Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA – 28°C – Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde itibaren aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL – 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutluKIRKLARELİ – 24°C – Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutluEGEParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – 22°C – Parçalı, yer yer bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıİZMİR – 27°C – Parçalı ve az bulutluMANİSA – 27°C – Parçalı bulutluMUĞLA – 25°C – Parçalı bulutluAKDENİZParçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – 28°C – Parçalı bulutluBURDUR – 24°C – Parçalı ve yer yer çok bulutluHATAY – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 24°C – Parçalı bulutluKONYA – 23°C – Parçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, (Zonguldak ve Düzce dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE – 24°C – Parçalı ve çok bulutluKASTAMONU – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK – 21°C – Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN – 21°C – Parçalı ve çok bulutluSİİRT – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA – 25°C – Parçalı bulutlu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/tokat-valiligi-acikladi-15-mahalle-ve-7-koy-tahliye-edilecek-1105839315.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/11/1067162671_87:0:735:486_1920x0_80_0_0_3b01c2889c669e3df031413fd8c22085.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu
hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu

19 Mayıs hava durumu: Aralıklı yağış 6 bölgede etkili olacak

07:24 19.05.2026
© AAYağmur- Yağış- Meteoroloji
Yağmur- Yağış- Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
© AA
Abone ol
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre 6 bölgede aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı kuzey doğu kesimlerde 5 derece azalıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, (Düzce ve Zonguldak dışında) Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri, gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir ve Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA – 28°C – Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL – 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ – 24°C – Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – 22°C – Parçalı, yer yer bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR – 27°C – Parçalı ve az bulutlu
MANİSA – 27°C – Parçalı bulutlu
MUĞLA – 25°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 28°C – Parçalı bulutlu
BURDUR – 24°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
HATAY – 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 24°C – Parçalı bulutlu
KONYA – 23°C – Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Zonguldak ve Düzce dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – 25°C – Parçalı bulutlu
Aşırı yağış Türkiye'yi terk etmiyor: Tokat'ı sel aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
TÜRKİYE
Tokat Valiliği açıkladı: 15 mahalle ve 7 köy tahliye edilecek
00:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала