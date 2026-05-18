Yurt dışında kazanılan ödüllerin gümrük işlemlerine ilişkin açıklama: Gümrük muafiyeti uygulanıyor
Yurt dışında kazanılan ödüllerin gümrük işlemlerine ilişkin açıklama: Gümrük muafiyeti uygulanıyor
Ticaret Bakanlığı, yurt dışında kazanılan ödüllerin gümrük işlemlerinde, söz konusu eşyanın uluslararası bir yarışmada kazanıldığını gösteren belgenin gümrük... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
Son dönemde yurt dışından ödül kazanan ancak ödülün gümrükten geçmediğini iddia edenler olmuştu. Ödül kazananlar mağduriyetlerini dile getirmişti. Kolaylaştırılmış usul uygulanıyorKonuya ilişkin Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ederek başarı elde eden vatandaşların adına yurt dışından gönderilen ödül, kupa, madalya ve benzeri eşyanın gümrük işlemlerinin, ilgili mevzuat kapsamında kolaylaştırılmış usullerle yürütüldüğü belirtildi.
ticaret bakanlığı, ödül, gümrük

Yurt dışında kazanılan ödüllerin gümrük işlemlerine ilişkin açıklama: Gümrük muafiyeti uygulanıyor

09:20 18.05.2026 (güncellendi: 09:29 18.05.2026)
Yurt dışında kazanılan ödüllerin gümrük işlemleri
Yurt dışında kazanılan ödüllerin gümrük işlemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
Ticaret Bakanlığı, yurt dışında kazanılan ödüllerin gümrük işlemlerinde, söz konusu eşyanın uluslararası bir yarışmada kazanıldığını gösteren belgenin gümrük idaresine sunulmak üzere operatör hızlı kargo firmasına veya ilgili posta idaresine iletilmesi gerektiğini bildirdi.
Son dönemde yurt dışından ödül kazanan ancak ödülün gümrükten geçmediğini iddia edenler olmuştu. Ödül kazananlar mağduriyetlerini dile getirmişti.

Kolaylaştırılmış usul uygulanıyor

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ederek başarı elde eden vatandaşların adına yurt dışından gönderilen ödül, kupa, madalya ve benzeri eşyanın gümrük işlemlerinin, ilgili mevzuat kapsamında kolaylaştırılmış usullerle yürütüldüğü belirtildi.

Gümrük muafiyeti uygulanıyor

Gümrük Kanunu'nun bu konudaki hükümlerine işaret edilen açıklamada, yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi'nde bulunan kişilere, herhangi bir alandaki faaliyetlerini takdir amacıyla yabancı ülkelerde verilen ve esas olarak sembolik nitelik taşıyan ödül, kupa, madalya ve benzeri eşya için gümrük muafiyeti uygulandığı aktarıldı.
Açıklamada, bu kapsamda yurt dışında yarışmalarda kazanılan ödül, kupa, madalya ve benzeri eşyanın, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gönderilebildiği ifade edildi.

Belge ve evrak gerekli

Belgelerin ibrazı, gümrük işlemleri ve teslim süreçlerine ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Alıcı tarafından, söz konusu eşyanın uluslararası bir yarışmada kazanıldığını gösteren belge ve evrakların gümrük idaresine sunulmak üzere operatör hızlı kargo firmasına veya ilgili posta idaresine iletilmesi gerekmektedir. Gönderinin sembolik nitelik taşıması ve gayri ticari amaçlı olduğunun değerlendirilmesi halinde eşya, muafiyet kapsamında işlem görmektedir. Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen gönderilerde gümrük beyanı, işlem süreçleri ve teslim işlemleri, operatör hızlı kargo firması veya posta idaresi tarafından yerine getirilmektedir. Mevzuatta belirtilen şartların sağlanması halinde, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girişinde gümrük vergileri aranmamakta ve eşya alıcısına teslim edilmektedir. Bakanlık olarak uluslararası platformlarda ülkemizi gururlandıran vatandaşlarımızın yanında olmaya ve tüm süreçleri mevzuat çerçevesinde hızlı, şeffaf ve kolaylaştırıcı bir anlayışla yürütmeye devam edeceğiz."
