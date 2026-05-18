https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/yagislar-turkiyeyi-terk-etmiyor-barajlar-doldu-mu-istanbul-ve-ankarada-baraj-doluluk-oranlari-ne-1105811670.html

Yağışlar Türkiye'yi terk etmiyor: Barajlar doldu mu? İstanbul ve Ankara'da baraj doluluk oranları ne?

Yağışlar Türkiye'yi terk etmiyor: Barajlar doldu mu? İstanbul ve Ankara'da baraj doluluk oranları ne?

Sputnik Türkiye

İstanbul ve Ankara'da baraj doluluk oranları ne?

2026-05-18T11:09+0300

2026-05-18T11:09+0300

2026-05-18T11:09+0300

türki̇ye

türkiye

ankara

baraj

i̇stanbul

kuraklık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/03/1075993510_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_805374febbab9a6ef27dde9e39c1fbd0.jpg

İstanbul’un barajlarındaki genel doluluk oranı bugün itibarıyla güncellendi. Mayıs aylarında da devam eden yağışlar, barajların kritik seviyelere düşmesini engelledi ve barajlarda su doluluk oranları yaz ayları öncesinde artış gösterdi. Peki, baraj doluluk oranlarında son durum ne? 18 Mayıs baraj doluluk oranlarıİSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 10 Mayıs 2025'te yüzde 79,41 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların daha düşük seviyelerde seyrediyor.İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 71,53 seviyesine geriledi.İlçe ilçe baraj doluluk oranlarıİstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:Ömerli barajı 95,29Darlık barajı 92.03Elmalı barajı 96,46Terkos barajı 59,43Alibey barajı 65.89Büyükçekmece barajı 55,2Sazlıdere barajı 44.47Istrancalar 33.3Kazandere 56.9Pabuçdere 56.6Ankara'da barajlar doldu mu? Ankara baraj doluluk oranlarıAnkara’da baraj doluluk oranları kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. ASKİ verilerine göre 18 Mayıs 2026 itibarıyla barajların toplam doluluk oranı yüzde 45.86 kullanılabilir aktif su oranı yüzde 39.56 oldu.ASKİ’nin 18 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %45.86 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık %39.56 düzeyinde kaldı.Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Kesikköprü ve Kargalı Barajları, en düşük su miktarı ise yüzde 5.20 ile Türkeşrefli Barajı oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/yeni-haftada-kuvvetli-yagislar-bekleniyor-10-ilde-sari-kodlu-saganak-uyarisi-yapildi-1105805118.html

türki̇ye

ankara

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ankara, baraj, i̇stanbul, kuraklık