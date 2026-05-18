Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/yagislar-turkiyeyi-terk-etmiyor-barajlar-doldu-mu-istanbul-ve-ankarada-baraj-doluluk-oranlari-ne-1105811670.html
Yağışlar Türkiye'yi terk etmiyor: Barajlar doldu mu? İstanbul ve Ankara'da baraj doluluk oranları ne?
Yağışlar Türkiye'yi terk etmiyor: Barajlar doldu mu? İstanbul ve Ankara'da baraj doluluk oranları ne?
Sputnik Türkiye
İstanbul ve Ankara'da baraj doluluk oranları ne?
2026-05-18T11:09+0300
2026-05-18T11:09+0300
türki̇ye
türkiye
ankara
baraj
i̇stanbul
kuraklık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/03/1075993510_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_805374febbab9a6ef27dde9e39c1fbd0.jpg
İstanbul’un barajlarındaki genel doluluk oranı bugün itibarıyla güncellendi. Mayıs aylarında da devam eden yağışlar, barajların kritik seviyelere düşmesini engelledi ve barajlarda su doluluk oranları yaz ayları öncesinde artış gösterdi. Peki, baraj doluluk oranlarında son durum ne? 18 Mayıs baraj doluluk oranlarıİSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 10 Mayıs 2025'te yüzde 79,41 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların daha düşük seviyelerde seyrediyor.İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 71,53 seviyesine geriledi.İlçe ilçe baraj doluluk oranlarıİstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:Ömerli barajı 95,29Darlık barajı 92.03Elmalı barajı 96,46Terkos barajı 59,43Alibey barajı 65.89Büyükçekmece barajı 55,2Sazlıdere barajı 44.47Istrancalar 33.3Kazandere 56.9Pabuçdere 56.6Ankara'da barajlar doldu mu? Ankara baraj doluluk oranlarıAnkara’da baraj doluluk oranları kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. ASKİ verilerine göre 18 Mayıs 2026 itibarıyla barajların toplam doluluk oranı yüzde 45.86 kullanılabilir aktif su oranı yüzde 39.56 oldu.ASKİ’nin 18 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %45.86 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık %39.56 düzeyinde kaldı.Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Kesikköprü ve Kargalı Barajları, en düşük su miktarı ise yüzde 5.20 ile Türkeşrefli Barajı oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/yeni-haftada-kuvvetli-yagislar-bekleniyor-10-ilde-sari-kodlu-saganak-uyarisi-yapildi-1105805118.html
türki̇ye
ankara
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/03/1075993510_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_43d3c68f355537fcce1b57c6efd6dd10.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ankara, baraj, i̇stanbul, kuraklık
türkiye, ankara, baraj, i̇stanbul, kuraklık

Yağışlar Türkiye'yi terk etmiyor: Barajlar doldu mu? İstanbul ve Ankara'da baraj doluluk oranları ne?

11:09 18.05.2026
© AA / Kerem Alp Eren Kayaİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 28 Eylül'de yüzde 22,41 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 28 Eylül'de yüzde 22,41 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
© AA / Kerem Alp Eren Kaya
Abone ol
Yaz mevsimi kapıya dayanırken, İstanbul ve Ankara'nın su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum merak ediliyor. Son yağışlar barajları doldurdu mu? Baraj doluluk oranları ne?
İstanbul’un barajlarındaki genel doluluk oranı bugün itibarıyla güncellendi. Mayıs aylarında da devam eden yağışlar, barajların kritik seviyelere düşmesini engelledi ve barajlarda su doluluk oranları yaz ayları öncesinde artış gösterdi.
Peki, baraj doluluk oranlarında son durum ne?

18 Mayıs baraj doluluk oranları

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 10 Mayıs 2025'te yüzde 79,41 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların daha düşük seviyelerde seyrediyor.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 71,53 seviyesine geriledi.

İlçe ilçe baraj doluluk oranları

İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 95,29
Darlık barajı 92.03
Elmalı barajı 96,46
Terkos barajı 59,43
Alibey barajı 65.89
Büyükçekmece barajı 55,2
Sazlıdere barajı 44.47
Istrancalar 33.3
Kazandere 56.9
Pabuçdere 56.6

Ankara'da barajlar doldu mu? Ankara baraj doluluk oranları

Ankara’da baraj doluluk oranları kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. ASKİ verilerine göre 18 Mayıs 2026 itibarıyla barajların toplam doluluk oranı yüzde 45.86 kullanılabilir aktif su oranı yüzde 39.56 oldu.
ASKİ’nin 18 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %45.86 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık %39.56 düzeyinde kaldı.
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Kesikköprü ve Kargalı Barajları, en düşük su miktarı ise yüzde 5.20 ile Türkeşrefli Barajı oldu.
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
YAŞAM
Yeni haftada kuvvetli yağışlar bekleniyor: 10 ilde sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı
07:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала