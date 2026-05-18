Yağışlar Türkiye'yi terk etmiyor: Barajlar doldu mu? İstanbul ve Ankara'da baraj doluluk oranları ne?
Sputnik Türkiye
2026-05-18T11:09+0300
Yaz mevsimi kapıya dayanırken, İstanbul ve Ankara'nın su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum merak ediliyor. Son yağışlar barajları doldurdu mu? Baraj doluluk oranları ne?
İstanbul’un barajlarındaki genel doluluk oranı bugün itibarıyla güncellendi. Mayıs aylarında da devam eden yağışlar, barajların kritik seviyelere düşmesini engelledi ve barajlarda su doluluk oranları yaz ayları öncesinde artış gösterdi.
Peki, baraj doluluk oranlarında son durum ne?
18 Mayıs baraj doluluk oranları
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 10 Mayıs 2025'te yüzde 79,41 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların daha düşük seviyelerde seyrediyor.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 71,53 seviyesine geriledi.
İlçe ilçe baraj doluluk oranları
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ankara'da barajlar doldu mu? Ankara baraj doluluk oranları
Ankara’da baraj doluluk oranları kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. ASKİ verilerine göre 18 Mayıs 2026 itibarıyla barajların toplam doluluk oranı yüzde 45.86 kullanılabilir aktif su oranı yüzde 39.56 oldu.
ASKİ’nin 18 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %45.86 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık %39.56 düzeyinde kaldı.
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Kesikköprü ve Kargalı Barajları, en düşük su miktarı ise yüzde 5.20 ile Türkeşrefli Barajı oldu.