‘Uzun süre yüksek hızda gitmek hız körlüğü yapıyor’
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası'nda Kurban Bayramı öncesi aracıyla yola çıkacak vatandaşlara yönelik yapılan uyarıları aktardı. Trafik... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T15:53+0300
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında Kurban Bayramı öncesi tatile gidecek vatandaşların kaza riskini azaltmaya dönük yapılan uyarıları aktardı. Aracı kullanacak kişilerin uyması gereken kurallara ve yola çıkmadan önce uygulanacak işlemler hakkında konuşan Aslan, ‘hız körlüğü’ uyarısında da bulundu.“Yola çıkış saatini yoğun bir ana denk getirmemeye çalışmakta fayda var” diyen Aslan, “İşten çıkıp yorgun şekilde direksiyon başına geçmek kazaya en büyük davetiye. Dinlenmiş ve en az 7-8 saat uyku almış şekilde yola çıkmak gerekiyor. Yol ne kadar boş, araç ne kadar konforlu olursa olsun göz açıkken bile beyin saniyelerce uyuyabiliyor. Her iki saatte bir istasyonda durmakta, araçtan inmekte fayda var. Yola çıkmadan lastikleri ve frenleri kontrol etmek gerek. Aracın bakımının yapılması lazım” ifadelerini kullandı.‘Araca binildiği an telefon unutulmalı’Bayram trafiğinde aniden duran araçların zincirleme kazalara sebep olduğunu söyleyen Aslan, “Hız sınırlarına uymak gerekiyor. Öndeki araçla mesafeyi her zamankinden biraz daha fazla tutmak önemli. Uzun süre yüksek hızda gitmek hız körlüğü yaratıyor. Araca binildiği anda telefonun unutulması gerekiyor. Sadece iki saniye telefona bakmak 100 kilometre hızla giden araçta gözü kapalı 55 metre ilerlemek anlamına geliyor. Araç içinde hareketli tartışmalardan kaçınmak gerekiyor” diye konuştu.Aslan, otobüs yolcularıyla ilgili de uyarılar yaptı. Aslan, Otobüs yolcularının ise emniyet kemerini mutlaka takması gerekiyor. Kazalarda can kayıplarının çoğu otobüsün devrilmesi esnasında kemer takmayan yolcuların camdan fırlamasıyla gerçekleşiyor. Dinlenmemiş şoförlerle yola çıkılabiliyor. Şoförlerin dinlenmesi gerekiyor. Şoförlerin uyarılması ihmal edilmemeli” dedi.
