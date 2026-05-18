Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/uzun-sure-yuksek-hizda-gitmek-hiz-korlugu-yapiyor-1105831154.html
‘Uzun süre yüksek hızda gitmek hız körlüğü yapıyor’
‘Uzun süre yüksek hızda gitmek hız körlüğü yapıyor’
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Kurban Bayramı öncesi aracıyla yola çıkacak vatandaşlara yönelik yapılan uyarıları aktardı. Trafik... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T15:53+0300
2026-05-18T15:53+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
kurban bayramı
trafik kazası
trafik
trafik para cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında Kurban Bayramı öncesi tatile gidecek vatandaşların kaza riskini azaltmaya dönük yapılan uyarıları aktardı. Aracı kullanacak kişilerin uyması gereken kurallara ve yola çıkmadan önce uygulanacak işlemler hakkında konuşan Aslan, ‘hız körlüğü’ uyarısında da bulundu.“Yola çıkış saatini yoğun bir ana denk getirmemeye çalışmakta fayda var” diyen Aslan, “İşten çıkıp yorgun şekilde direksiyon başına geçmek kazaya en büyük davetiye. Dinlenmiş ve en az 7-8 saat uyku almış şekilde yola çıkmak gerekiyor. Yol ne kadar boş, araç ne kadar konforlu olursa olsun göz açıkken bile beyin saniyelerce uyuyabiliyor. Her iki saatte bir istasyonda durmakta, araçtan inmekte fayda var. Yola çıkmadan lastikleri ve frenleri kontrol etmek gerek. Aracın bakımının yapılması lazım” ifadelerini kullandı.‘Araca binildiği an telefon unutulmalı’Bayram trafiğinde aniden duran araçların zincirleme kazalara sebep olduğunu söyleyen Aslan, “Hız sınırlarına uymak gerekiyor. Öndeki araçla mesafeyi her zamankinden biraz daha fazla tutmak önemli. Uzun süre yüksek hızda gitmek hız körlüğü yaratıyor. Araca binildiği anda telefonun unutulması gerekiyor. Sadece iki saniye telefona bakmak 100 kilometre hızla giden araçta gözü kapalı 55 metre ilerlemek anlamına geliyor. Araç içinde hareketli tartışmalardan kaçınmak gerekiyor” diye konuştu.Aslan, otobüs yolcularıyla ilgili de uyarılar yaptı. Aslan, Otobüs yolcularının ise emniyet kemerini mutlaka takması gerekiyor. Kazalarda can kayıplarının çoğu otobüsün devrilmesi esnasında kemer takmayan yolcuların camdan fırlamasıyla gerçekleşiyor. Dinlenmemiş şoförlerle yola çıkılabiliyor. Şoförlerin dinlenmesi gerekiyor. Şoförlerin uyarılması ihmal edilmemeli” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, kurban bayramı, trafik kazası, trafik, trafik para cezası
radyo sputnik, radyo, radyo, kurban bayramı, trafik kazası, trafik, trafik para cezası

‘Uzun süre yüksek hızda gitmek hız körlüğü yapıyor’

15:53 18.05.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Okan Aslan
Tüm yazılar
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Kurban Bayramı öncesi aracıyla yola çıkacak vatandaşlara yönelik yapılan uyarıları aktardı. Trafik kazalarının en önemli sebeplerine işaret eden Aslan, dinlenmiş bir şekilde yola çıkmanın önemine vurgu yaptı.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında Kurban Bayramı öncesi tatile gidecek vatandaşların kaza riskini azaltmaya dönük yapılan uyarıları aktardı. Aracı kullanacak kişilerin uyması gereken kurallara ve yola çıkmadan önce uygulanacak işlemler hakkında konuşan Aslan, ‘hız körlüğü’ uyarısında da bulundu.
“Yola çıkış saatini yoğun bir ana denk getirmemeye çalışmakta fayda var” diyen Aslan, “İşten çıkıp yorgun şekilde direksiyon başına geçmek kazaya en büyük davetiye. Dinlenmiş ve en az 7-8 saat uyku almış şekilde yola çıkmak gerekiyor. Yol ne kadar boş, araç ne kadar konforlu olursa olsun göz açıkken bile beyin saniyelerce uyuyabiliyor. Her iki saatte bir istasyonda durmakta, araçtan inmekte fayda var. Yola çıkmadan lastikleri ve frenleri kontrol etmek gerek. Aracın bakımının yapılması lazım” ifadelerini kullandı.

‘Araca binildiği an telefon unutulmalı’

Bayram trafiğinde aniden duran araçların zincirleme kazalara sebep olduğunu söyleyen Aslan, “Hız sınırlarına uymak gerekiyor. Öndeki araçla mesafeyi her zamankinden biraz daha fazla tutmak önemli. Uzun süre yüksek hızda gitmek hız körlüğü yaratıyor. Araca binildiği anda telefonun unutulması gerekiyor. Sadece iki saniye telefona bakmak 100 kilometre hızla giden araçta gözü kapalı 55 metre ilerlemek anlamına geliyor. Araç içinde hareketli tartışmalardan kaçınmak gerekiyor” diye konuştu.
Aslan, otobüs yolcularıyla ilgili de uyarılar yaptı. Aslan, Otobüs yolcularının ise emniyet kemerini mutlaka takması gerekiyor. Kazalarda can kayıplarının çoğu otobüsün devrilmesi esnasında kemer takmayan yolcuların camdan fırlamasıyla gerçekleşiyor. Dinlenmemiş şoförlerle yola çıkılabiliyor. Şoförlerin dinlenmesi gerekiyor. Şoförlerin uyarılması ihmal edilmemeli” dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала