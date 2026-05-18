Sumud Filosu'ndan anlattı: İşte İsrail'in hapishane gemisi!

Global Sumud Filosu Yönetim Kurulu üyesiyim. Geçen sene de deniz olan aktivistlerden biriydim. Şu anda 27 teknedeyiz, o bilgiyi güncelleyelim. Bizim teknelerimiz özel kameralarla donatılmış durumda. Ama İsrail askeri tekneye çıktıktan sonra ilk iş o kameraları kırmaya ve o bağlantıyı koparmaya başlıyor. Bazı teknelerimizde İsrail askerinin tekneye çıktığı görüntüler elimizde. Bunları kamuoyuyla kendi sayfalarımızdan paylaşıyoruz. Teknelerin internet bağlantılarını, radyo sinyallerini bloke ediyor hukuksuz bir şekilde. Daha sonra da askerleriyle tekneyi zapt ediyor. Maalesef aktivistleri de hapishane gemisi denilen ve Yunanistan'da kullandıkları o gemiye transfer ediyorlar. Bizdeki bilgi Aşdod Limanı'na götürecekleri yönünde ama hala müdahale devam ediyor. Toplamda 54 teknemiz vardı, geri kalan tekneler yoluna devam ediyor. Dolayısıyla bitmiş değil. Barbarlıklarının sınırlarını bilemiyoruz. 7 Ekim sonrası gördüğümüz şeyler bizi dehşete düşürdü. Yunanistan'da gerçekleşen müdahale ağır bir müdahaleydi. Orada bacağından vurulan, burun kemiği kırılan, kaburgaları kırılan, kolları kırılan arkadaşlar oldu. Müdahalenin nasıl geçeceğini sürecin yaşayarak biraz göreceğiz. Maalesef biraz daha sert gözüküyor. Benim geçen sene karşılaştığım muameleden biraz daha farklı. Artık İsrail kendi egemenliğini Akdeniz'de neredeyse ilan etmiş durumda. Avrupa kıyılarında yaptığı operasyonlar bunu gösteriyor. Bugün onun bir benzerini Gazze'ye 250 mil kala yine gerçekleştirdi, Kıbrıs'ın güneyinde. Biz de takip ediyoruz. Alıkoydukları arkadaşlarımızla herhangi bir irtibatımız yok. Orada bir diplomasi devreye girdi. Dışişleri Bakanlığımız son derece proaktif bir biçimde sürece müdahil. İstişare kanallarımız hep açıktı. Şu anda da öyle. Türkiye, Global Sumud Filosu'nu dünyada destekleyen ülkelerden biri. Filonun Yunanistan'daki baskından sonra Türkiye'ye gelip teknelerin teknik ihtiyaçlarını gidermiş olması, bu noktada Türk devletinin sağladığı imkanlar, bunların hepsi bu desteğin bir ifadesi. Yakınları aktivistlerin, kendi ülkelerindeki diplomatları, İsrail'deki elçilikleri harekete geçirmek için arıyorlar. Oradaki kamuoyu juga o devletlerin hareket etmesi için bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Metaforik değil. Bir hapishane gemisi oluşturmuşlar. İçine... Bu sene Yunanistan kıyılarında kullanıldı maalesef. 180 aktivisti kaçırdıkları, Seif ve Tiago'ya, onlar da meşhur aktivistler, işkence ettikleri hapishane gemisi gerçek. İçine konteynerlarla bir düzenek kurmuşlar. Orada maalesef koşullar biraz sıkıntılı.