Sumud Filosu'ndan anlattı: İşte İsrail'in hapishane gemisi!

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Aktivist Ayçin Kantoğlu, Gazeteci Emin Aydın ve Avukat Akın Yakan oldu.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı’ yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi. İddialara ilişkin haberi yapan gazeteciler Yelis Ayaz ve Emin Aydın, sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen gazetecilerden Yelis Ayaz, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle, Emin Aydın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ayaz, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla tutuklandı. Emin Aydın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Global Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Ayçin Kantoğlu ise Akdeniz'de İsrail müdahalesine maruz kalan teknelerdeki son durumu ve yaşanan insanlık dışı uygulamaları Mustafa Hoş ile gerçekleştirdiği canlı yayında anlattı.
Aktivist Ayçin Kantoğlu, Sumud Filosu’ndaki son durumu şu sözlerle anlattı:
Global Sumud Filosu Yönetim Kurulu üyesiyim. Geçen sene de deniz olan aktivistlerden biriydim. Şu anda 27 teknedeyiz, o bilgiyi güncelleyelim. Bizim teknelerimiz özel kameralarla donatılmış durumda. Ama İsrail askeri tekneye çıktıktan sonra ilk iş o kameraları kırmaya ve o bağlantıyı koparmaya başlıyor. Bazı teknelerimizde İsrail askerinin tekneye çıktığı görüntüler elimizde. Bunları kamuoyuyla kendi sayfalarımızdan paylaşıyoruz. Teknelerin internet bağlantılarını, radyo sinyallerini bloke ediyor hukuksuz bir şekilde. Daha sonra da askerleriyle tekneyi zapt ediyor. Maalesef aktivistleri de hapishane gemisi denilen ve Yunanistan'da kullandıkları o gemiye transfer ediyorlar. Bizdeki bilgi Aşdod Limanı'na götürecekleri yönünde ama hala müdahale devam ediyor. Toplamda 54 teknemiz vardı, geri kalan tekneler yoluna devam ediyor. Dolayısıyla bitmiş değil. Barbarlıklarının sınırlarını bilemiyoruz. 7 Ekim sonrası gördüğümüz şeyler bizi dehşete düşürdü. Yunanistan'da gerçekleşen müdahale ağır bir müdahaleydi. Orada bacağından vurulan, burun kemiği kırılan, kaburgaları kırılan, kolları kırılan arkadaşlar oldu. Müdahalenin nasıl geçeceğini sürecin yaşayarak biraz göreceğiz. Maalesef biraz daha sert gözüküyor. Benim geçen sene karşılaştığım muameleden biraz daha farklı. Artık İsrail kendi egemenliğini Akdeniz'de neredeyse ilan etmiş durumda. Avrupa kıyılarında yaptığı operasyonlar bunu gösteriyor. Bugün onun bir benzerini Gazze'ye 250 mil kala yine gerçekleştirdi, Kıbrıs'ın güneyinde. Biz de takip ediyoruz. Alıkoydukları arkadaşlarımızla herhangi bir irtibatımız yok. Orada bir diplomasi devreye girdi. Dışişleri Bakanlığımız son derece proaktif bir biçimde sürece müdahil. İstişare kanallarımız hep açıktı. Şu anda da öyle. Türkiye, Global Sumud Filosu'nu dünyada destekleyen ülkelerden biri. Filonun Yunanistan'daki baskından sonra Türkiye'ye gelip teknelerin teknik ihtiyaçlarını gidermiş olması, bu noktada Türk devletinin sağladığı imkanlar, bunların hepsi bu desteğin bir ifadesi. Yakınları aktivistlerin, kendi ülkelerindeki diplomatları, İsrail'deki elçilikleri harekete geçirmek için arıyorlar. Oradaki kamuoyu juga o devletlerin hareket etmesi için bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Metaforik değil. Bir hapishane gemisi oluşturmuşlar. İçine... Bu sene Yunanistan kıyılarında kullanıldı maalesef. 180 aktivisti kaçırdıkları, Seif ve Tiago'ya, onlar da meşhur aktivistler, işkence ettikleri hapishane gemisi gerçek. İçine konteynerlarla bir düzenek kurmuşlar. Orada maalesef koşullar biraz sıkıntılı.
Emin Aydın şunları söyledi:
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul katliamlarından sonra bu konu aydınlığında konuşulmaya başlandı. Böyle imalı bir şekilde yazılıp silinmeye başladı değişik mecralarda, sosyal medyada falan. Milletvekilinden ve oğlundan bahsedilmeden. Burada en precis özel okullardan birinde yaşandı bu olay. İddia şu, milletvekilinin oğlu okula bıçakla gidiyor. Böyle gösteriyor falan, atarım keserim gibi bir... Silah diye geçiyor. Bıçakla gidiyor. Sonra aynı çocuk yine milletvekilinin oğlu olduğu iddia ediliyor. Bu sefer iddiaya göre silahla gidiyor okula. Hatta bir arkadaşı da var bunun çok yakın arkadaşı. Silahı o mu getirdi ama o mu getirdi bilinmiyor ama silah milletvekilinin oğlunun eline de geçiyor. Başka arkadaşlarının... Lise son sınıfında bunlar. 2024-2025 eğitim yılının güz döneminde oluyor bildiğim kadarıyla. Bu dönemin güz döneminde oluyor, Ekim'de oluyor. Dava dosyasına öğrenci velilerinin konuya ilişkin şikayet dilekçeleri, CİMER'e yaptıkları şikayet dilekçeleri fotoğrafla beraber düşüyor. Diyor ki ben çocuğun fotoğrafını buldum milletvekilinin oğlunun. Oradaki dosyadaki fotoğraflara baktım. Ben o çocuk olduğunu gördüm. Benim tespitim çocuk diyor.Ama savcılık da diyor ki o çocuk değil başka çocuk diyor. Tabanca diyor boncuk tabancası diyor. Şimdi bu haberi Yenis Ayaz bir daha yapıyor.Diyor ki işte bu sefer milletvekilinin adını yazarak, fotoğrafını kullanarak milletvekilinin oğlu okula silahla götürdü. Fotoğraflar cimer şikayetiyle mahkeme dosyasına girdi. Minvalinde bir haber yapıyor.Yenis Ayaz'ın gazetesinde haber akşam çıkıyor. Sabah da bizim haber sitemizde çalışan muhabir arkadaşlar o haberi ittibaslıyorlar. Aydın Postan Yenis Ayaz'ın haberine göre durum bu diye haberini yapıyorlar.Aynı gün biz ifadeye çağrıldık emniyete. Yenis Hanım da oradaydı. Orada karşılaştık.Hemen ikimize de gözaltı işlemi yaptılar. Yenis Hanım beraber çıktık savcılığa. Savcılıkta Yenis Hanım ifadesinden sonra o tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Beni de yurtdışı yasağı adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi.
Yelis Ayaz’ın avukatı Akın Yakan, şöyle konuştu:
Aydın’da bir siyasetçinin oğlu okula silah ve işte bıçak getirdip bunu orada sergilediğine ilişkin bir duyum alıyoruz. İnşallah bu doğru değildir minvalinde. Hiçbir isim belirtmeden paylaşılan yazıydı bu. Tabii bunun üstüne Yenis Hanım o tarihte gözaltına alındı. O süreçte ifadesine katıldık. Savcılık aşamasında orada serbest bırakıldı. Burası önemli. Bu serbest bırakıldıktan sonra Aydın 6. Aslı'ya ceza mahkemesinde 2026'ya 404 esas sayılı dosyasıyla dava açıldı. Buraya kadar süreç normal ilerledi. Fakat bu dosyanın içine yani 6. Aslı'ya ceza mahkemesinin dosyasının içine hem Milli Eğitim'den hem de Emniyet Müdürlüğü'nden bununla ilgili bir şikayet olup olmadığına ilişkin müzekkereler yazılmıştı mahkemeden. Bu müzekkere cevabında Milli Eğitim İl Müdürlüğü ilk başta bizde herhangi bir şikayet yok diye bildirimi yaptı. Fakat 14 Mayıs günü akşam üstüne dosyaya bir evrak girdi. Ve burada 6 tane CİMER başvurusu olduğu ortaya çıktı. Bu 6 tane CİMER başvurusundan 4-5 tanesi öğrenciye ait bir tanesi o okulda okuyan öğrencinin vedisine ait. Ve az önce ifade ettiğiniz fotoğrafta o CİMER şikayetlerinin ekinde çıkan fotoğraf. Ha sonradan edinilmiş bir şeydi dava dosyasındaki fotoğraftan sözü. Evet aynen onu söylüyorum. Bu sefer söz konusu siyasetçinin adını anarak bu haberi paylaşıyor. Ertesi sabah da hemen apar topar gözaltına alınıyor çok hızlı bir şekilde. Ve o gün tutuklama da gerçekleşiyor.