Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
Sezgin Mızraklı Avalin: “Zorluk ayrımcılık yapmaz”
Sezgin Mızraklı Avalin: “Zorluk ayrımcılık yapmaz”
Telekomünikasyon sektöründe uzun yıllar yöneticilik yapan ve meme kanseriyle mücadelesini “Biz O Kirpikleri Boşa Dökmedik” adlı kitabında anlatan Sezgin... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
Telekomünikasyon ve pazarlama alanında yıllarca üst düzey görevlerde bulunan Sezgin Mızraklı Avalin, yaşadığı sağlık sürecini ve hayatındaki kırılma anlarını kaleme aldığı “Biz O Kirpikleri Boşa Dökmedik” kitabını Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programında anlattı. Avalin, hastalık sürecinde yaşadığı dönüşümü, güçlü kadın algısını, kayıplarla yüzleşmesini ve ilişkiler üzerine düşüncelerini samimi ifadelerle paylaştı. Avalin, hastalık sürecinden ilişkilerine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.‘Zorluk ayrımcılık yapmaz’Avalin, hayatında peş peşe yaşadığı zorluklara rağmen ayakta kalabilmesinin sırrını şöyle anlattı:‘Mobbingle savaşmayanlara şaşırıyorum’İş hayatında mobbingle karşı karşıya kaldığını anlatan Avalin, “Mobbing yapıldığı zaman bir kadın savaşır mı, kaçar mı, ne yapar? Ben savaştım. Yine olsa yine savaşırdım. Ben mobbing yapana hayret etmiyorum. Mobbingle savaşmayan, ayrılacaksa da savaşarak ayrılmayana hayret ediyorum” dedi.‘İkinci görüş hayat kurtarabilir’Meme kanseri teşhis sürecinde yaklaşık bir yıl kaybettiğini söyleyen Avalin, kadınlara ikinci görüş çağrısı yaptı:‘Kontrol etmeyi bırakınca hayat kalitem arttı’Mükemmeliyetçilik ve kontrol etme isteğinin hayatını zorlaştırdığını belirten Avalin, hastalık sürecinin kendisine önemli bir farkındalık kazandırdığını söyledi:‘Biz o kirpikleri boşa dökmedik’Kitabın ismine dair konuşan Avalin, hastalık sürecinde sosyal medyada kadınlardan yoğun mesaj aldığını belirterek şöyle dedi:
Serhat Sarısözen
Serhat Sarısözen
Sezgin Mızraklı Avalin: "Zorluk ayrımcılık yapmaz"

11:49 18.05.2026 (güncellendi: 11:52 18.05.2026)
Sezgin Mızraklı
Sezgin Mızraklı - Sputnik Türkiye, 18.05.2026
Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
Telekomünikasyon sektöründe uzun yıllar yöneticilik yapan ve meme kanseriyle mücadelesini “Biz O Kirpikleri Boşa Dökmedik” adlı kitabında anlatan Sezgin Mızraklı Avalin, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programına konuk oldu.
Telekomünikasyon ve pazarlama alanında yıllarca üst düzey görevlerde bulunan Sezgin Mızraklı Avalin, yaşadığı sağlık sürecini ve hayatındaki kırılma anlarını kaleme aldığı “Biz O Kirpikleri Boşa Dökmedik” kitabını Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programında anlattı. Avalin, hastalık sürecinde yaşadığı dönüşümü, güçlü kadın algısını, kayıplarla yüzleşmesini ve ilişkiler üzerine düşüncelerini samimi ifadelerle paylaştı. Avalin, hastalık sürecinden ilişkilerine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

‘Zorluk ayrımcılık yapmaz’

Avalin, hayatında peş peşe yaşadığı zorluklara rağmen ayakta kalabilmesinin sırrını şöyle anlattı:
“İnsanlar bana ‘Sen nasıl yıkılmadın?’ diye soruyor. Zorluk ayrımcılık yapmaz. Genç yaşta, zengin, fakir, içe dönük, dışa dönük fark etmiyor. Başımıza zorluklar geliyor. Önemli olan o zorlukları nasıl karşıladığımız.''

‘Mobbingle savaşmayanlara şaşırıyorum’

İş hayatında mobbingle karşı karşıya kaldığını anlatan Avalin, “Mobbing yapıldığı zaman bir kadın savaşır mı, kaçar mı, ne yapar? Ben savaştım. Yine olsa yine savaşırdım. Ben mobbing yapana hayret etmiyorum. Mobbingle savaşmayan, ayrılacaksa da savaşarak ayrılmayana hayret ediyorum” dedi.

‘İkinci görüş hayat kurtarabilir’

Meme kanseri teşhis sürecinde yaklaşık bir yıl kaybettiğini söyleyen Avalin, kadınlara ikinci görüş çağrısı yaptı:
“Bir sene boyunca kontrollerime gittim, biyopsiler yapıldı, hepsi temiz çıktı. Yakın bir arkadaşımın ‘bir görüş daha alsana’ demesiyle başka bir doktora gittim ve ilk 5-10 dakikada teşhis konuldu. Herkes kendi bedenini başka birinden daha iyi tanıyor. Biraz inat etmekte fayda var. Bir karar vermeniz gerekiyor. ‘Bu benim niye başıma geldi?’ deyip kurban psikolojisine girebilirsiniz ya da ‘Ben bunu en az zararla nasıl atlatacağım?’ diye bakabilirsiniz. Ben ikincisini seçtim.”

‘Kontrol etmeyi bırakınca hayat kalitem arttı’

Mükemmeliyetçilik ve kontrol etme isteğinin hayatını zorlaştırdığını belirten Avalin, hastalık sürecinin kendisine önemli bir farkındalık kazandırdığını söyledi:
“Her şeyi kontrol edemeyeceğimi anladım. Kontrol ihtiyacım hâlâ tamamen bitmedi ama o kadar azalttım ki hayat kalitem arttı. Doğru insanın bile doğru zamanda hayatınıza gelmesi gerekiyor. Bir ilişkide en önemli şey birbirini yükseltmek ve birbirine hayranlık duymak.”

‘Biz o kirpikleri boşa dökmedik’

Kitabın ismine dair konuşan Avalin, hastalık sürecinde sosyal medyada kadınlardan yoğun mesaj aldığını belirterek şöyle dedi:
“Ben bu sınavı iyi geçtim. Kitabı yazma sebebim de buydu. Bu süreçten geçen ya da geçecek kadınlara ilham olsun istedim. İnsanlar artık bana ‘Ben de o kirpikleri boşa dökmedim’ diye mesaj atıyor. Bu hastalığı geçiren çok sevdiğim bir arkadaşım bana ‘Kendi hikayemi okuyormuş gibi hissettim’ dedi. Bir film izlersiniz ya da bir kitap okursunuz ve kendinizi baş kahramanın yerine koyarsınız ya, öyle hissettiğini söyledi. Benim için de en önemli şey buydu. Tedavilerim bittikten sonra kitabı yazmaya başladım. Asıl motivasyonum farkındalığı artırmaktı. Çünkü hasta yakını olmak da kolay değil. Eskiden ben de ne diyeceğimi, nasıl davranacağımı bilemezdim. İnsan zamanla bazı şeyleri öğreniyor’’
