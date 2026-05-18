Şair Cevat Turan: “Şiir bir hayat kaynağıdır”

“Herkesin gözünde başka bir Meri var. Her karakter aslında Meri’yi anlatırken kendi hikâyesini anlatıyor. Ancak Meri’nin hikâyesi çok daha spesifik olaylara dayanıyor. Aşkın içinde hayal kırıklıkları ve terk edilmeler de var. Rüzgarın hiç dinmediği bir adada Meri, herkesin hafızasında ve dilinde yer ediyor. Kimileri onu masum bir kız çocuğu, kimileri baştan çıkartıcı bir kadın, kimileri ise günah ya da umut olarak görüyor. Onu gören herkes başka bir hikâyeye inanıyor ancak hiç kimse onun gerçekliğinden uzak kalamıyor. Meri, insanların arzularını, korkularını ve hayallerini üzerine çeken bir ayna gibi. Ancak aynaya bakan herkes onda kendi yıkımını görüyor. Bu romanda anlatım tarzını değiştirdim. Tanrısal anlatım ya da birinci tekil anlatım yerine, hikâyeyi üçüncü şahısların gözünden anlatmayı tercih ettim. Burada ‘herkesin bir Meri’si vardır’ derken, taksi şoförü de kilisenin papazı da Meri’yi kendi gözünden anlatıyor.”