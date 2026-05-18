https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/sair-cevat-turan-siir-bir-hayat-kaynagidir-1105829185.html
Şair Cevat Turan: “Şiir bir hayat kaynağıdır”
Şair Cevat Turan: “Şiir bir hayat kaynağıdır”
Sputnik Türkiye
Şair ve yazar Cevat Turan, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programına konuk oldu. 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T14:33+0300
2026-05-18T14:33+0300
2026-05-18T14:34+0300
gündem dişi
radyo sputnik
radyo
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105829030_0:60:1600:960_1920x0_80_0_0_404ce8f9c60c97a31a82cf2158426cb4.jpg
Cevat Turan, şiirle başlayan yazarlık yolculuğunu, Türkiye’de şiir okurunun durumunu, 12 Eylül sonrası kültürel kırılmaları ve son romanı “Meri”yi, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programında anlattı. Turan, edebiyat, toplumsal hafıza ve aşk üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Turan, şiirden romanlarına uzanan üretim sürecini ve Türkiye’nin kültürel dönüşümünü samimi ifadelerle anlattı.‘Şiir bir hayat kaynağıdır’Şiir yazmayı hiçbir zaman bırakmadığını söyleyen Turan, yeni bir şiir dosyasının yayıma hazır olduğunu belirterek şunları söyledi:‘12 Eylül şiire olan ilgiyi geriletti’Türkiye’de şiir okurunun giderek azaldığını ifade eden Turan, özellikle 12 Eylül sonrası dönemin kültürel hayatta büyük kırılmalara yol açtığını söyledi:‘Herkesin bir Meri’si vardır’Programda son romanı “Meri” hakkında da konuşan Turan, romanın Gökçeada’da geçen gerçek olaylardan ilham aldığını söyledi. Farklı karakterlerin gözünden anlatılan hikâyede aşk, yalnızlık, göç ve toplumsal baskı temalarının işlendiğini belirten Turan, şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105829030_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_6f520189ba4858dce0ab6f29589a9302.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo
radyo sputnik, radyo, radyo
Şair Cevat Turan: “Şiir bir hayat kaynağıdır”
14:33 18.05.2026 (güncellendi: 14:34 18.05.2026)
Şair ve yazar Cevat Turan, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programına konuk oldu.
Cevat Turan, şiirle başlayan yazarlık yolculuğunu, Türkiye’de şiir okurunun durumunu, 12 Eylül sonrası kültürel kırılmaları ve son romanı “Meri”yi, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programında anlattı. Turan, edebiyat, toplumsal hafıza ve aşk üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Turan, şiirden romanlarına uzanan üretim sürecini ve Türkiye’nin kültürel dönüşümünü samimi ifadelerle anlattı.
‘Şiir bir hayat kaynağıdır’
Şiir yazmayı hiçbir zaman bırakmadığını söyleyen Turan, yeni bir şiir dosyasının yayıma hazır olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Şiir yazacağım diyen insanlar için şiir bir hayat kaynağıdır, olmazsa olmazıdır. Hayatta, ülkede ya da insanın iç dünyasında ne varsa şiire dönüşüyor. Şairi en çok etkileyen şey de şiir okumaktır.”
‘12 Eylül şiire olan ilgiyi geriletti’
Türkiye’de şiir okurunun giderek azaldığını ifade eden Turan, özellikle 12 Eylül sonrası dönemin kültürel hayatta büyük kırılmalara yol açtığını söyledi:
“1980’den sonra şiire olan ilgi bir nesil geriledi. Kitap okumak bile tehlikeli görülüyordu. Kitaplar meydanlarda yakıldı, insanlar kitaplarını saklamak zorunda kaldı. İnsanların gündelik hayatlarındaki ezilmişlik ve koşturmalar içinde şiire zaman ayıracak duygu durumu kalmıyor. Toplum olarak incelikli ruhumuzu kaybediyoruz.”
‘Herkesin bir Meri’si vardır’
Programda son romanı “Meri” hakkında da konuşan Turan, romanın Gökçeada’da geçen gerçek olaylardan ilham aldığını söyledi. Farklı karakterlerin gözünden anlatılan hikâyede aşk, yalnızlık, göç ve toplumsal baskı temalarının işlendiğini belirten Turan, şöyle konuştu:
“Herkesin gözünde başka bir Meri var. Her karakter aslında Meri’yi anlatırken kendi hikâyesini anlatıyor. Ancak Meri’nin hikâyesi çok daha spesifik olaylara dayanıyor. Aşkın içinde hayal kırıklıkları ve terk edilmeler de var. Rüzgarın hiç dinmediği bir adada Meri, herkesin hafızasında ve dilinde yer ediyor. Kimileri onu masum bir kız çocuğu, kimileri baştan çıkartıcı bir kadın, kimileri ise günah ya da umut olarak görüyor. Onu gören herkes başka bir hikâyeye inanıyor ancak hiç kimse onun gerçekliğinden uzak kalamıyor. Meri, insanların arzularını, korkularını ve hayallerini üzerine çeken bir ayna gibi. Ancak aynaya bakan herkes onda kendi yıkımını görüyor. Bu romanda anlatım tarzını değiştirdim. Tanrısal anlatım ya da birinci tekil anlatım yerine, hikâyeyi üçüncü şahısların gözünden anlatmayı tercih ettim. Burada ‘herkesin bir Meri’si vardır’ derken, taksi şoförü de kilisenin papazı da Meri’yi kendi gözünden anlatıyor.”