Ne eğitimde ne de işte yer alan gençlerin oranı yüzde 23’ü aştı

“Ülkemizdeki genç nüfusun içinde bulunduğu tablo maalesef pek iç açıcı değil. 86 milyon 92 bin olan Türkiye nüfusu içerisinde 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun payı 12,7 milyon. Genç nüfusun toplam nüfustaki payı yüzde 15’e yaklaşıyor, bunların da yüzde 50’sinden fazlası erkek, yüzde 48’i de kadınlardan oluşuyor. Ancak Türkiye’nin nüfus projeksiyonları yaşlanmayı işaret ediyor ve genç nüfusun hızla gerilediğini gösteriyor. Nitekim TÜİK’in geçen hafta açıkladığı bu araştırmada da 2040 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki payının yüzde 12’ye ineceği yönünde bir tespit var.

Genç nüfus neden artmıyor? Çünkü doğurganlık oranı geriliyor. Gençlerdeki evlilik oranlarına baktığımızda bu tablo bir anlamda da doğrulanmış oluyor. Gençlerde evlilik kadınlarda yüzde 10,7 oranında; erkeklerde yüzde 3,1. Yani kadınlarda evlilik oranı erkeklerin üç buçuk katı. Yükseköğrenime devam eden kadınlar yüzde 46,3 olurken erkekler yüzde 39’da. Arada 7 puanlık bir fark var. Kadınlar üniversiteye gitmeye daha eğilimli. Ancak üniversite sonrası sosyal ve ekonomik yaşamda yer alma açısından kadınlar erkeklerin çok gerisinde.”