Ne eğitimde ne de işte yer alan gençlerin oranı yüzde 23’ü aştı
Gazeteci Zülfikar Doğan, TÜİK verilerinin Türkiye’de genç nüfusun hızla gerilediğini ve ülkenin yaşlanan bir nüfus yapısına yöneldiğini gösterdiğini söyledi... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T19:52+0300
Gazeteci Zülfikar Doğan, TÜİK verilerinin Türkiye’de genç nüfusun hızla gerilediğini ve ülkenin yaşlanan bir nüfus yapısına yöneldiğini gösterdiğini söyledi. Doğan, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranının yüzde 23,3’e yükseldiğini belirtirken üniversite mezunlarının büyük bölümünün de hizmet sektörüne yöneldiğine dikkat çekti.
Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te yayınlanan ‘Ankara’dan Haber Var’ programında TÜİK’in ‘İstatistiklerle Gençlik 2025’ verileri üzerinden Türkiye’de gençlerin eğitim, istihdam ve gelecek kaygısı sorunlarını değerlendirdi:
‘Türkiye’de genç nüfusun payı hızla düşüyor’
TÜİK verilerinin Türkiye’nin hızla yaşlanan bir nüfus yapısına yöneldiğini ortaya koyduğunu belirten Doğan, 2040 yılı projeksiyonlarında genç nüfusun toplam nüfus içindeki payının yüzde 12’ye kadar gerilemesinin beklendiğini aktardı:
“Ülkemizdeki genç nüfusun içinde bulunduğu tablo maalesef pek iç açıcı değil. 86 milyon 92 bin olan Türkiye nüfusu içerisinde 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun payı 12,7 milyon. Genç nüfusun toplam nüfustaki payı yüzde 15’e yaklaşıyor, bunların da yüzde 50’sinden fazlası erkek, yüzde 48’i de kadınlardan oluşuyor. Ancak Türkiye’nin nüfus projeksiyonları yaşlanmayı işaret ediyor ve genç nüfusun hızla gerilediğini gösteriyor. Nitekim TÜİK’in geçen hafta açıkladığı bu araştırmada da 2040 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki payının yüzde 12’ye ineceği yönünde bir tespit var.
Genç nüfus neden artmıyor? Çünkü doğurganlık oranı geriliyor. Gençlerdeki evlilik oranlarına baktığımızda bu tablo bir anlamda da doğrulanmış oluyor. Gençlerde evlilik kadınlarda yüzde 10,7 oranında; erkeklerde yüzde 3,1. Yani kadınlarda evlilik oranı erkeklerin üç buçuk katı. Yükseköğrenime devam eden kadınlar yüzde 46,3 olurken erkekler yüzde 39’da. Arada 7 puanlık bir fark var. Kadınlar üniversiteye gitmeye daha eğilimli. Ancak üniversite sonrası sosyal ve ekonomik yaşamda yer alma açısından kadınlar erkeklerin çok gerisinde.”
‘Üniversite mezunları hizmet sektörüne yöneliyor’
Üniversite mezunu gençlerin yaklaşık yüzde 60’ının hizmet sektöründe çalıştığını ifade eden Doğan, şöyle konuştu:
“Kısaca ne eğitimde ne işte olarak adlandırılan gençlerin genç nüfus içerisindeki payı ürkütücü boyutlarda diyebiliriz, yüzde 23,3’e yükselmiş durumda. Çünkü ne eğitimde ne işte olan genç nüfusun bu düzeyde olması bir anlamda gençlerin umutsuzluğunu, geleceğe yönelik kaygılarını da ifade ediyor. Üniversite mezunu gençlerin yaklaşık yüzde 60’ı hizmet sektöründe çalışıyor. Yani bilim, teknoloji, mühendislik, yapay zekâ, dijitalleşme gibi unsurların dışında yüzde 60’a varan genç nüfusun hizmet sektöründe yer alması çok dikkat çekici. Burada da daha çok büro işleri ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra işsizliğin de yaygın olduğunu düşünecek olursak garsonluktan barmenliğe kadar pek çok alanda gençler kendilerine ancak iş bulabiliyor.”