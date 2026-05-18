İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı. 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T09:33+0300
2026-05-18T09:59+0300
kaza
zincirleme kaza
i̇zmir
otoyol
yolcu otobüsü
09:33 18.05.2026 (güncellendi: 09:59 18.05.2026)
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı.
İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden A.G. yönetimindeki 24 AAS 700 plakalı yolcu otobüsü, Susurluk Yeni Mahalle mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

40 yolcudan 25'i yaralandı

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüsteki 40 kişiden 25'i yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Trafik açık mı?

Otoyolda trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
