İsrail’in Hristiyanlara yönelik imaj düzeltme operasyonu
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi'nde İsrail'in 8 bin Hristiyan genci İsrail'e getirerek yaptığı imaj çalışmasını değerlendirdi. Bozkurt, "İsrail... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi’nde İsrail’in 8 bin Hristiyan genci İsrail’e getirerek yaptığı imaj çalışmasını değerlendirdi. Bozkurt, “İsrail propagandası yaparak tarihi yerleri gösterecekler, güya savaşın verdiği hasarları inceletecekler, ‘Bizim Hristiyanlara ne kadar dost olduğumuzu ülkenizde anlatın’ diyecekler” dedi.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi’nde İsrail’in Gazze’ye saldırılarından dolayı tüm dünyada artan tepkileri dindinmek için attığı adımları ve uygulamaya soktuğu imaj düzeltme operasyonlarını değerlendirdi.
İsrail’in Lübnan’a saldırılar sırasında Hristiyanlığın kutsal sembollerine saldırdığını ve saldırıların Hristiyan dünyasında tepki çektiğini söyleyen Bozkurt şöyle konuştu:
“İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hristiyan dünyasına özel elçi atadı. Küresel anlamda Hristiyan dünyasıyla bağlarını güçlendirme adına bir program başlatıyor. Bu program kapsamında çoğunluğu Hristiyan olmak üzere 8 bin gençlik liderini İsrail’e getirme planını açıkladı. Programın ilk 5 gününde İsrail’i gezdirecekler. İsrail propagandası yaparak tarihi yerleri gösterecekler, savaşın verdiği hasarları inceletecekler, sonra da bunlara eğitimler verecekler. Tüm masraflar da İsrail’e ait. Getirdikleri gençlere, ‘Bizim Hristiyanlara ne kadar dost olduğumuzu ülkenizde anlatın’ diyecekler. Bir tür imaj çalışması yapıyorlar. Diğer taraftan Hristiyanlara saldırmaya devam edecekler. Yaklaşık bir sene önce evanjelist papazı İsrail’e götürdüler. Evanjelistlerle, siyonistler ittifak halinde bu arada. Evanjelistler döndükten sonra Trump’la görüştüler ve daha sonra İran’a saldırı süreci başladı.”
‘İmaj çalışmalarını ABD desteğini almak için yapıyorlar’
İsrail’in bu çalışmaları ABD’nin askeri ve finansal desteğini almak için yaptığını belirten Bozkurt, “Bunlar sadece ABD’yi ve Batı Avrupa’yı merkez alıyorlar. Rusya, Türkiye, Çin umurlarında değil. İslam dünyasını zaten önemsemiyorlar. Avrupa’da kendisine karşı çıkanları da önemsemiyorlar. Çünkü ABD ve Batı Avrupa’da güç merkezlerini para, askeri güç ve siyaset anlamında yanlarında istiyorlar” ifadelerini kulandı.