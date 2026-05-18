İngiltere, Hürmüz'e askeri konuşlanma hazırlığı başlattı: Trump’ın baskısıyla zorla ABD’nin yanında duran İngiltere var
© AAHürmüz Boğazı
© AA
Abone ol
Özel
İngiltere, Ortadoğu’da gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresinde artan güvenlik tehditleri nedeniyle bölgeye askeri sevkiyat için harekete geçti. İran’ın, olası bir çatışma durumunda yüksek seviyede uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlayabileceği yönündeki açıklamalarından sonra İngiltere savaş uçaklarını bölgeye konuşlandırma kararı aldı.
Ortadoğu’daki tansiyon devam ederken İngiltere’den dikkat çeken bir hamle geldi. Hürmüz Boğazı çevresinde güvenlik risklerinin artması ve İran’ın nükleer faaliyetlere ilişkin tehditleri sonrası, İngiliz Typhoon savaş uçaklarının bölgede sürekli hava devriyesi yapmaya hazır tutulacağı bildirildi. Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim uluslararası güvenlik endişelerini artırırken, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yeniden başlatabileceği yönündeki mesajlarının ardından, İngiliz savaş uçaklarının olası tehditlere karşı caydırıcılık amacıyla görev yapacağı açıklandı. Peki İngiltere nasıl bir adım attı? Tam olarak ne planlıyor? Bu savaşta İngiltere nasıl bir rol oynuyor? İngiltere’nin yeni savunma paketi neleri içeriyor? İngiltere, İran’a saldırır mı? Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, Sputnik’e değerlendirdi.
‘Bölgede bir savunma ve caydırıcılık amacı taşıdığı net’
Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, İngiltere’nin aldığı pozisyonun doğrudan İran’a yönelik bir saldırı hazırlığı olmadığını ancak güçlü bir savunma ve caydırıcılık amacı taşıdığını vurguladı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran konusunda Londra üzerindeki baskısının ve Körfez ülkelerine yönelik olası tehditlerin bu süreci hızlandırdığını ifade etti:
“İngiltere’nin aldığı bu pozisyon İran’a karşı bir saldırı niteliği taşımıyor. Ancak kesinlikle bölgede bir savunma ve caydırıcılık kapasitesi amacı taşıdığı net. Özellikle Trump‘ın İran Savaşındaki İngiltere’ye olan baskısı bununla birlikte İngiltere’nin yakın işbirliği içinde olduğu Körfez ülkelerinin saldırıya uğraması en önemli sebep.”
‘Hürmüz Boğazı senaryosu Londra’yı harekete geçirdi’
Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, İngiltere’nin en büyük endişelerinden birinin ise İran’ın olası bir kriz durumunda Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimali olduğu belirtti. Londra’nın, ticari gemilerin korunması ve deniz güvenliğinin sağlanması konusunda ABD ile koordineli hareket etmeye hazırlandığını kaydederken İngiltere’nin aynı zamanda Körfez ülkelerine verdiği destekle küresel krizlerde etkin rol oynayan bir aktör olduğunu göstermeyi hedeflediği ifade etti:
“Hürmüz’ün İran tarafından kapatılması sonucu Londra bir harekat tarzı geliştirmeye çalışıyor. İngiltere bu süreçte ticari gemilerin korunması ABD’nin yanında bulunması ve Körfez ülkelerine gösterilen destekle birlikte aslında küresel bir aktör olduğunu da ispatlamaya çalışıyor. Bu süreçte İngiliz savaş uçaklarının anti drone sistemlerinin hava savunma silahlarının hatta İngiliz askerlerinin operasyonel kabiliyetlerinin artırılmasını hedeflediğini söyleyebiliriz.”
‘Trump’ın baskısıyla zorla ABD’nin yanında duran bir İngiltere var’
İngiliz hükümetinin süreç kapsamında yaklaşık 115 milyon sterlinlik yeni savunma paketi açıkladığı da aktarıldı. Paketin içerisinde özellikle mayın arama gemileri, otonom deniz sistemleri, hava savunma unsurları dikkat çekiyor. Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, İngiltere’nin bu yatırımla yalnızca bölgesel tehditlere karşı hazırlık yapmadığını, aynı zamanda küresel güvenlik krizlerinde aktif rol üstlenebilecek askeri kapasitesini de güçlendirmeyi amaçladığını söyledi:
“Londra bu süreçte yaklaşık 115 milyon sterlinlik yeni bir savunma paketi açıkladı. Bu kapsamda özellikle mayın arama gemileri, otonom deniz sistemleri, hava savunma sistemleri ve anti drone teknolojileri gibi geniş kapsamlı bir paket. Yine bu paketin amacı da bölgede ve küresel krizler karşısında önemli bir aktör olduğunu göstermek. Son olarak İngiltere İran Savaşı’na dahil olmaz hatta şu anki süreçte bile Trump’ın baskısıyla zorla ABD’nin yanında duran bir İngiltere var. Lakin İngiltere Körfezdeki müttefiklerini korumak, deniz ticareti güvenliğine katkı vermeyi hedeflese de savunmada kalacak bir aktör olarak konumlanacaktır.”