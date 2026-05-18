İngiltere, Hürmüz'e askeri konuşlanma hazırlığı başlattı: Trump’ın baskısıyla zorla ABD’nin yanında duran İngiltere var

Sputnik Türkiye

İngiltere, Ortadoğu'da gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresinde artan güvenlik tehditleri nedeniyle bölgeye askeri sevkiyat için harekete geçti. İran'ın, olası bir... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T12:03+0300

Ortadoğu’daki tansiyon devam ederken İngiltere’den dikkat çeken bir hamle geldi. Hürmüz Boğazı çevresinde güvenlik risklerinin artması ve İran’ın nükleer faaliyetlere ilişkin tehditleri sonrası, İngiliz Typhoon savaş uçaklarının bölgede sürekli hava devriyesi yapmaya hazır tutulacağı bildirildi. Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim uluslararası güvenlik endişelerini artırırken, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yeniden başlatabileceği yönündeki mesajlarının ardından, İngiliz savaş uçaklarının olası tehditlere karşı caydırıcılık amacıyla görev yapacağı açıklandı. Peki İngiltere nasıl bir adım attı? Tam olarak ne planlıyor? Bu savaşta İngiltere nasıl bir rol oynuyor? İngiltere’nin yeni savunma paketi neleri içeriyor? İngiltere, İran’a saldırır mı? Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, Sputnik’e değerlendirdi.‘Bölgede bir savunma ve caydırıcılık amacı taşıdığı net’Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, İngiltere’nin aldığı pozisyonun doğrudan İran’a yönelik bir saldırı hazırlığı olmadığını ancak güçlü bir savunma ve caydırıcılık amacı taşıdığını vurguladı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran konusunda Londra üzerindeki baskısının ve Körfez ülkelerine yönelik olası tehditlerin bu süreci hızlandırdığını ifade etti:‘Hürmüz Boğazı senaryosu Londra’yı harekete geçirdi’Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, İngiltere’nin en büyük endişelerinden birinin ise İran’ın olası bir kriz durumunda Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimali olduğu belirtti. Londra’nın, ticari gemilerin korunması ve deniz güvenliğinin sağlanması konusunda ABD ile koordineli hareket etmeye hazırlandığını kaydederken İngiltere’nin aynı zamanda Körfez ülkelerine verdiği destekle küresel krizlerde etkin rol oynayan bir aktör olduğunu göstermeyi hedeflediği ifade etti:‘Trump’ın baskısıyla zorla ABD’nin yanında duran bir İngiltere var’İngiliz hükümetinin süreç kapsamında yaklaşık 115 milyon sterlinlik yeni savunma paketi açıkladığı da aktarıldı. Paketin içerisinde özellikle mayın arama gemileri, otonom deniz sistemleri, hava savunma unsurları dikkat çekiyor. Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, İngiltere’nin bu yatırımla yalnızca bölgesel tehditlere karşı hazırlık yapmadığını, aynı zamanda küresel güvenlik krizlerinde aktif rol üstlenebilecek askeri kapasitesini de güçlendirmeyi amaçladığını söyledi:

2026

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

