Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: 'Her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız'

İhracatta başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz. Nisan ayında rekor kırıldı.4.6 milyar dolarlık artışı son 53 ayın en yüksek ihracat artışı oldu. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık. Çok yakın gelecekte 400 milyar doları da aşacağız